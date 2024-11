Invesco erweitert sein ETF-Angebot um drei neue thematische Fonds zu den Zukunftsthemen Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Verteidigung. Die Produkte sollen mit einer Gebührenquote von jeweils 0,35 Prozent die günstigsten ihrer Art am Markt sein.

Die Produktoffensive erfolgt in einem herausfordernden Umfeld. Nach Analysen von Morningstar übersteigt 2024 erstmals seit 2008 die Zahl der Schließungen von Themenfonds die der Neuauflagen. Zudem verzeichnete die Branche in den vergangenen zwei Jahren Mittelabflüsse von 17,5 Milliarden US-Dollar. Ein Hauptgrund für die schwache Entwicklung sind laut Morningstar-Analyst Kenneth Lamont die überdurchschnittlich hohen Gebühren vieler Produkte.

Indexauswahl mit KI-Unterstützung

Für die Konstruktion der zugrundeliegenden Indizes arbeitet Invesco mit Kensho zusammen, einem auf KI-Anwendungen spezialisierten Bereich von S&P Global Indices. Kensho nutzt Natural Language Processing (NLP), um passende Unternehmen zu identifizieren. Die ausgewählten Firmen werden in zwei Kategorien eingeteilt: „Core“-Unternehmen mit direktem Themenbezug werden höher gewichtet als „Non-Core“-Unternehmen aus der erweiterten Wertschöpfungskette.

„Während das Potenzial der KI die Fantasie der Menschen beflügelt, führen die weltweit zunehmenden Bedrohungen dazu, dass Lösungen für Cybersicherheit und Verteidigung an Bedeutung gewinnen“, erklärt Gary Buxton, Head of EMEA and APAC ETFs bei Invesco.

ESG-Integration in zwei Fonds

Die ETFs für künstliche Intelligenz (ISIN: IE000LGWDNE5) und Cybersicherheit (ISIN: IE00072RHT03) berücksichtigen ESG-Kriterien und sind als Artikel-8-Fonds nach der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Sie schließen Unternehmen aus, die gegen den UN Global Compact verstoßen oder zu den 10 Prozent der Unternehmen mit den schlechtesten ESG-Ratings im S&P Global BMI Index gehören. Der Verteidigungsfonds (ISIN: IE000BRM9046) ist als Artikel-6-Produkt eingestuft.

Mit den neuen Produkten baut Invesco sein bestehendes Angebot weiter aus, zu dem bereits ETFs in den Bereichen Blockchain, Biotechnologie und Clean Energy gehören. Das Gesamtvermögen der Invesco-Gruppe beläuft sich auf 1,795 Billionen US-Dollar (Stand: 30. September 2024).