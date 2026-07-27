Invesco verliert einen seiner bekanntesten deutschen Vertriebsmanager: Nach Informationen von DAS INVESTMENT wechselt Ulrich Cord zum 1. August zu Barings. Der bisherige Leiter des deutschen Wholesale- und ETF-Geschäfts trifft dort auf seinen früheren Invesco-Kollegen Sascha Specketer. Weder Invesco noch Barings haben den Wechsel bislang offiziell bestätigt.

Bei Invesco verantwortet Cord als Leiter Wholesale & ETFs Germany nicht nur den ETF-Vertrieb, sondern auch das Geschäft mit Banken, Vermögensverwaltern, Pools und Finanzberatern. Er arbeitete seit etwa 2014 und damit über ein Jahrzehnt für den Asset Manager.

Bei Barings will sich Cord den Informationen zufolge stärker auf Private Markets konzentrieren. Der Schritt führt ihn damit aus einem hoch liquiden, skalierbaren ETF-Geschäft in Richtung illiquider Anlagen wie Private Credit, Direct Lending oder Immobilienfinanzierungen.

Mit Specketer trifft Cord auf einen langjährigen Weggefährten. Specketer verantwortete vor seinem Wechsel im November 2024 mehr als sieben Jahre lang bei Invesco den Vertrieb in der DACH-Region sowie in Mittel- und Osteuropa und war damit organisatorisch eng an Cords Einheit angebunden. Bei Barings startete er als Managing Director und Leiter Vertrieb für die DACH-Region. Inzwischen verantwortet er laut Unternehmensangaben eine breitere europäische Rolle in der Global Client Group und deckt dabei das gesamte Barings-Angebot ab, von öffentlichem und privatem Fixed Income über Real Assets bis zu Capital Solutions.

Barings ist ein globaler alternativer Asset Manager und verwaltete zum 30. Juni 2026 rund 502 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit mehr als 2.000 Mitarbeiter und gehört mehrheitlich zum US-Versicherer MassMutual; der japanische Versicherer MS&AD hält eine Minderheit. Die Schwerpunkte liegen in Credit, Real Assets, Capital Solutions und Emerging Markets.

Für Barings passt die Personalie ins Bild. Nach Specketer holt das Haus einen weiteren erfahrenen Invesco-Vertriebsmann und baut damit seinen europäischen und deutschsprachigen Vertrieb weiter aus. Zugleich steht der Wechsel exemplarisch für den Wettbewerb der Asset Manager um Vertriebsprofis, die Private Credit und Private Markets stärker im deutschen Wholesale- und Wealth-Segment platzieren sollen.



Offen ist, wie Invesco die Doppelrolle an der Spitze von Wholesale- und ETF-Geschäft in Deutschland nachbesetzt.