Invesco verstärkt Vertrieb in Süddeutschland

Invesco Deutschland hat sein Vertriebsteam erweitert: Dominik Dreyer (31) betreut seit Anfang dieses Monats als Sales Manager Finanzvertriebe und Versicherer in der Region Süd. In ähnlicher Funktion war der Diplom-Betriebswirt zuvor bei Finanzen Advisor Services in München tätig. Außerdem sammelte er Erfahrungen als selbständiger Vorsorgespezialist bei der Commerz Partner in Kaiserslautern und Pirmasens und als selbständiger Berater beim Finanzdienstleister MLP in Kaiserslautern.Dreyer folgt bei Invesco auf Gunther Will, der das Unternehmen im April dieses Jahres verlassen hat. Er ging zu Alceda Fund Management, wo er den Vertrieb von Fonds externer Initiatoren sowie der Muttergesellschaft Aquila Capital in Deutschland, Österreich und Luxemburg leitet.