Der auf Impact Investing und Mikrofinanz spezialisierte Vermögensverwalter Invest in Visions hat sein Team erweitert. Seit dem 2. Januar 2025 ist Birgit Knetsch als Senior Investor Relations Manager tätig. Sie betreut die Investoren und Vertriebspartner des IIV Mikrofinanzfonds sowie des IIV Solar Electrification Debt Eltif.

Knetsch bringt rund 25 Jahre Erfahrung im Vertrieb alternativer Investmentfonds mit. Ihre Karriere begann 2001 bei der Kanam Gruppe in München, zunächst in der Betreuung von Vertriebspartnern für geschlossene Fonds. Anschließend übernahm sie bei der Kanam Grund in Frankfurt die Vertriebsleitung Süd für offene Publikumsfonds. 2013 wechselte sie als Vertriebsdirektorin und Key Account Managerin zur Project Investment Gruppe in Bamberg.

Edda Schröder, Gründerin und Geschäftsführerin von Invest in Visions, kommentiert: „Mit Birgit Knetsch gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin, die langjährige Erfahrung im Umgang mit komplexen Investmentlösungen hat.“