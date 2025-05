DAS INVESTMENT: Frau Friedrich, Frau Schoen: Wie funktioniert Ihr Mikrofinanzfonds, den Sie zusammen mit Hansainvest aufgelegt haben?

Maischa Friedrich: Der Fonds hat zwei Anteilsklassen – eine für institutionelle Anleger und eine für Privatkunden. Die Anleger können monatlich Anteile kaufen und quartalsweise verkaufen. Das gesammelte Geld nutzt der IIV Mikrofinanzfonds, um Mikrofinanzinstituten in Entwicklungs- und Schwellenländern unverbriefte Darlehen zur Verfügung zu stellen.

Ariane Schoen: Diese Institute vergeben dann das Geld als Kredite an die Endkreditnehmer. Das Geld fließt später von den Kreditnehmern an die Institute zurück und von dort wieder in den Fonds. Daraus ergibt sich eine Rendite für die Investoren, die sich meist zwischen 1 und 2,5 Prozent im Jahr bewegt.

In welche Länder investieren Sie und was genau sind Mikrofinanzinstitute?

Schoen: Mikrofinanzinstitute sind eine eigene Kategorie von Finanzinstitutionen – quasi wie Banken, aber nicht unbedingt mit Banklizenz. Der Fonds finanziert auch reguläre Banken, die ein Mikrofinanzgeschäft haben, sowie Genossenschaftsbanken oder stiftungsähnliche Organisationen. Wir sind vor allem in Lateinamerika, Südostasien, Südasien und in zentralasiatischen Ländern wie Tadschikistan und Usbekistan aktiv. In Afrika ist der Mikrofinanzfonds weniger präsent, da sich dort die Darlehensvergabe schwieriger gestaltet.

Friedrich: In Afrika investiert der Mikrofinanzfonds konkret in Botswana, Kenia, Nigeria und Tansania – Länder, in denen der Mikrofinanzmarkt gut von den Zentralbanken reguliert ist. Das ist nicht überall gegeben, und die Durchdringung ist aufgrund der Größe und geringeren Bevölkerungsdichte eine Herausforderung.

Was unterscheidet ein Mikrofinanzinstitut von einer klassischen Bank?

Schoen: Laut deutscher Definition im Kapitalanlagegesetzbuch ist ein Mikrokredit auf maximal 30.000 Euro begrenzt. Der Fonds darf nur mehrheitlich an Institute Darlehen vergeben, deren Portfolio-Durchschnitt unter dieser Grenze liegt. Maximal 30 Prozent dürfen in sogenannte SME-Finanzierung fließen, die höhere Kreditsummen umfasst.