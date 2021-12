IIV Sustainable SME Debt EM Finance for Future Invest in Visions startet Nachhaltigkeitsfonds

Die Anlagegesellschaft Invest in Visions legt den IIV Sustainable SME Debt EM Finance for Future (ISIN: DE000A2QJK68) auf. Dabei handelt es sich um einen Nachhaltigkeitsfonds für professionelle und semi-professionelle Investoren, mit dem kleine und mittelgroße Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern finanziert werden sollen.

Invest in Visions will Finanzinstituten Geld geben, das diese dann an Firmen verleihen. Wird das Darlehen nicht mehr benötigt, sollen Firmen es inklusive Zinsen an die Finanzinstitute zurückzahlen, die es in den Fonds und damit an Investoren zurückfließen lassen.

Bei der Kreditvergabe gibt es Ausschlusskriterien. Unternehmen, die mit Waffenhandel, Glücksspiel oder Handel mit Tropenholz zu tun haben, werden nicht berücksichtigt.

Quelle: Invest in Visions

Invest in Visions misst am Volumen vergebener Kredite oder der Anzahl geschaffener Arbeitsplätze, welche Wirkung der Fonds hat. Edda Schröder, Gründerin von Invest in Visions, kommentiert die Fondsauflegung: „Dieser neue Fonds ist die logische Ergänzung unserer Produktpalette von bisher Mikrofinanz zur nächsten Finanzierungsstufe der kleinen und mittleren Unternehmen.“