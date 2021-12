Will ein Anleger an den Erfolgen einer Branche monetär partizipieren, bietet sich zuerst einmal ein klassisches Aktieninvestment an. Für den Luftfahrtsektor lassen sich in diesem Zusammenhang verschiedene Unternehmensarten identifizieren, die an unterschiedlichen Stellen in der Wertschöpfungskette angesiedelt sind.

Weltweiter jährlicher Luftverkehr: Von 2003 bis 2015 hat sich die Anzahl der Flüge in der weltweiten Luftfahrt verdoppelt. Quelle: Dr. Peters Group