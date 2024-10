Viele Jahre wurde wenig über die Verteidigungssindustrie als mögliches Investmentthema gesprochen. Für viele waren ethische Bedenken der Hauptgrund, ein Investment auszuschließen. Für andere war es die hohe Regulierung der Branche und die fast ausschließliche Abhängigkeit von staatlichen Abnehmern. Durch den Angriff von Russland auf die Ukraine hat sich dies seit dem Jahr 2022 aber grundlegend geändert, und das Thema ist durch die starke Performance von Unternehmen wie Rheinmetall aus der Diskussion nicht mehr wegzudenken.

Viele Investoren fragen sich nun, ob steigende Verteidigungsausgaben nur ein Strohfeuer sind, welches in dem Moment erlischt, wenn der Ukraine-Krieg beendet ist. Oder besteht hier ein Megatrend, den man nicht vernachlässigen sollte? Ich bin überzeugt, dass letzteres der Fall ist. Gerade in Europa haben die Regierungen nach dem Ende des kalten Krieges das Thema Verteidigung systematisch vernachlässigt und sich auf den Schutz durch die USA im Rahmen des NATO-Bündnisses verlassen.

Die meisten Regierungen haben aber mittlerweile erkannt, dass die große Investitionslücke in militärische Ausrüstung geschlossen werden muss, um nach außen eine überzeugende Abwehrbereitschaft signalisieren zu können. Europa steht also ein Investitionszyklus bevor, der weit mehr als ein Jahrzehnt andauern kann und der zu deutlichen Umsatz- und Gewinnsteigerungen bei den Unternehmen des Sektors führen sollte.

Investments in den Bereich Verteidigung bringen, im Rahmen eines breit aufgestellten Portfolios über das hohe potenzielle Wachstum hinaus, einen signifikanten Diversifikationsvorteil. Sie können durch die von der allgemeinen ökonomischen Entwicklung unabhängige Art der Auftragsvergabe, langfristig eine absichernde Wirkung entfalten. Das gilt insbesondere beim Auftreten neuer Konflikte (Taiwan!?) und bei einer Ausweitung der bereits bekannten. In einer politisch fragilen erscheinenden Welt ist ein Investment also ein kluger Schritt.

Verteidigung: Branche mit stabiler Outperformance

Betrachtet man die letzten 25 Jahre erkennt man auch, dass der Sektor mit plus 9,2 Prozent jährlich nicht erst seit 2022, sondern schon davor ein Outperformer gegenüber den MSCI Welt Index (plus 6,0 Prozent) gewesen ist und das gilt sogar im Vergleich zu einer stabilen Branche mit hoher Preissetzungsmacht wie Healthcare (plus 7,7 Prozent). Aus unserer Sicht wird es den Unternehmen des Verteidigungssektors durch den beginnenden Investitionszyklus auch in der Zukunft gelingen, eine bessere Performance als die großen Indizes zu zeigen.

Moralische Bedenken kann man bei einer Diskussion über die Verteidigungsindustrie nicht vollständig ausklammern. Obwohl viele von ihnen auch unserer Meinung nach berechtigt sind, sind sie stark von individuellen Werten und Überzeugungen geprägt, sodass eine allgemeingültige Auseinandersetzung mit der Moral schwer ist.

Betrachtet man die Branche rein objektiv, handelt es sich um Güter, die einen spezifischen Zweck erfüllen und einen klaren Bedarf decken. Wenn die Börse als Finanzierungsinstrument dieser Unternehmen am Kapitalmarkt aufgrund ethischer und moralischer Anlagerichtlinien oder Überzeugungen ausfällt, verschwinden die Unternehmen sukzessive von den Börsen – die Nachfrage und die Notwendigkeit für ihre Güter wird das aber nicht einschränken.

Über den Autor:

Conrad Lauterbach ist Vorstand von Allington Investors in Bad Homburg.