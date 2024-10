Ein Ergebnis des Aufstiegs der US-Mega-Cap-Aktien und des passiven Investierens ist eine allgemeine Vernachlässigung des anderen Endes des Aktienmarktes. Dies hat zu einer der größten Diskrepanzen zwischen Small- und Mid-Cap-Aktien und Large- bis Mega-Cap-Aktien seit Jahrzehnten geführt. Nur wenn man ins Jahr 2000 oder 1973 zurückgeht, kann man sehen, dass der Anteil der Small Caps am gesamten Aktienmarkt so gering war wie heute.

Es haben sich große Marktineffizienzen herausgebildet, da Kapital vorwiegend in die Magnificent 7 und die Mega-Cap-Aktien geflossen ist. Dies hat wiederum Stockpickern neue Chancen eröffnet. Diese sollten sich bei ihren Recherchen auf einzelne Unternehmen konzentrieren und die Bewertung auf der Basis der Fundamentaldaten vornehmen. Da immer weniger Investmentexperten Zeit für das Research auf Mikroebene aufwenden, steigt die Wahrscheinlichkeit, falsch bewertete Aktien zu finden.

Die langfristige Performance lässt sich dadurch maximieren, dass die richtigen Unternehmen mit einem geeigneten Management gefunden werden, die zu einem fairen Preis gehandelt werden. Auch wenn das einfach klingt, müssen erstmal diejenigen Unternehmen identifiziert werden, die einen Wettbewerbsvorteil besitzen. Die Unternehmen sollten starke, nachhaltige oder steigende Renditen auf das investierte Kapital aufweisen. Oder sie sollten über überzeugende interne Reinvestitionsmöglichkeiten verfügen, die ein hohes Wachstum mit einem klaren Weg zur Verbesserung der Rendite des investierten Kapitals in Aussicht stellen. Es heißt also, innovative Unternehmen ausfindig zu machen, die mit ihren neuen Produkten und Dienstleistungen auf eine loyale Kundschaft treffen.

Entscheidend ist auch, in Managementteams zu investieren, die mit den richtigen Anreizen arbeiten und für die es wichtiger ist, den inneren Wert einer Aktie zu steigern als die eigene Vergütung zu maximieren. Ein weiterer Aspekt, der Investoren von Tradern unterscheidet, ist ebenso: Echte Investoren sollten nicht bereit sein, mehr zu zahlen, als ein Wertpapier an sich wert ist – unabhängig von der aktuellen Dynamik einer Aktie.

Eine sinnvolle Denkweise besteht darin, mit großer Sorgfalt jede Aktie so zu bewerten, als wäre sie eine private Geldinvestition. Wir verwenden verschiedene Bewertungsmethoden. Bei bewährten Geschäftsmodellen verwenden wir Multiplikatoren des Buchwerts oder des freien Cashflows. Für Wachstumsunternehmen erstellen wir dynamische, diskontierte Cashflow-Modelle. Dies gilt für Unternehmen, die aus eigener Kraft größere Wachstumsschritte schaffen, ihre Kostenstruktur ändern oder die Fixkosten senken. Manchmal sind auch komplexere Situationen zu bewerten. Zum Beispiel ein Unternehmen, das in der Lage ist, einen Unternehmensteil auszugliedern oder eine Abteilung mit Verlusten zu sanieren. Oder eine Gesellschaft mit einem versteckten Vermögenswert, wie Land oder einer natürlichen Ressource, die verkauft werden kann. In solchen Fällen stützen wir uns in der Regel auf Sum-of-the-parts-Bewertungsmodelle.

Abgestimmte Anreize

Es gibt einen weiteren entscheidenden Schritt. Wir legen darauf Wert, dass die Anreize des Managements mit unseren eigenen als „Eigentümer“ übereinstimmen. Bei einem kleinen, aber immer noch ausreichenden Kern von Unternehmen stammt ein hoher Anteil der Vergütung aus dem Aktienbesitz – wir schätzen, dass es sich um bis zu 15 Prozent des börsennotierten Aktienuniversums handelt. Dies ist ein Merkmal der meisten unserer Long-Positionen, und wir suchen darin nach wenig beachteten, übersehenen Unternehmen.

Es ist aufwendig, solche Unternehmen zu finden. Es handelt sich nicht nur um Unternehmen im Besitz der Geschäftsleitung. Viele Unternehmen haben Vorstandsmitglieder aus dem Bereich Risikokapital oder Private Equity. Diese besitzen zwar Aktien, treffen aber keine operativen Entscheidungen und planen oft, ihre Anteile zu verkaufen. Viele börsennotierte Unternehmen haben einen geringen Anteil an von Insidern gehaltenen Aktien, aber dieser Anteil konzentriert sich auf wichtige Entscheidungsträger.

Warum sollte sich ein Investor für eigentümergeführte Unternehmen interessieren? Weil ihre Anreize in der Regel stark mit denen der Investoren übereinstimmen. Daraus entsteht eine Win-Win-Situation für Manager und Anleger: Das Eigenkapital des Unternehmens ist für die Manager viel wichtiger als die Vergütung, die sie erhalten. Eine Aktie mag viele attraktive Eigenschaften haben, aber sie schützt die Anleger nicht immer vor schlechten Unternehmensentscheidungen oder schlechtem Management. Eine Investition in ein eigentümergeführtes Unternehmen erhöht die Erfolgschancen einer Investition und verringert die Wahrscheinlichkeit kostspieliger Fehler.

Trägt das Merkmal des eigentümergeführten Unternehmens dazu bei, dass ein Portfolio besser performt? Wir sind der Meinung, dass dies der Fall ist, aber nicht isoliert betrachtet werden sollte. In Kombination mit anderen Kennzahlen hilft sie beim Aufbau eines Portfolios, das sich langfristig gut und mit deutlich geringerer Volatilität als die klassischen Aktienmarkt-Benchmarks entwickeln kann. Und, was besonders wichtig ist, sie hilft, Werte außerhalb des überlaufenen Mega-Cap-Marktes zu identifizieren.

Drei Beispiele

Drei eigentümergeführte Unternehmen können jeweils als gute Beispiele für unseren Auswahlprozess genannt werden.

United Therapeutics ein US-amerikanisches Biotechnologieunternehmen, das wir seit rund zwölf Jahren halten, ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf Medikamente gegen pulmonale Hypertonie spezialisiert hat und ein Projekt für synthetische Organe ins Leben gerufen hat.

ein US-amerikanisches Biotechnologieunternehmen, das wir seit rund zwölf Jahren halten, ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf Medikamente gegen pulmonale Hypertonie spezialisiert hat und ein Projekt für synthetische Organe ins Leben gerufen hat. Roku ist ein schnell wachsendes Unternehmen für Streaming-Medien mit 85 Millionen Abonnenten, einem aufstrebenden Werbegeschäft und einer eigenen Smart-TV-Technologie, die bei Verbrauchern, die an neuen TV-Formaten interessiert sind, Anklang findet.

ist ein schnell wachsendes Unternehmen für Streaming-Medien mit 85 Millionen Abonnenten, einem aufstrebenden Werbegeschäft und einer eigenen Smart-TV-Technologie, die bei Verbrauchern, die an neuen TV-Formaten interessiert sind, Anklang findet. Boston Beer ist ein weiterer Favorit, dessen Aktienkurs unseres Erachtens das potenzielle Umsatz- und Margenpotenzial eines Turnarounds nicht vollständig widerspiegelt und das über ein erfahrenes Managementteam verfügt.



Über die Autoren:

Chris Crawford and Scott Utzinger managen den Strategic US Opportunities Fund bei Eric Sturdza Investments.