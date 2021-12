Investieren oder verschenken Vermögensverwalter über 5 Möglichkeiten der Gold-Anlage

Münzen: Bereits die Könige von Lydien und später Alexander der Große, der als Erster sein Konterfei auf Goldmünzen prägen ließ, wussten von den Vorteilen der Goldmünzen. Anlagemünzen sind tatsächlich ihr Gewicht in Gold wert. Wichtig für Anleger ist, vor allem bekannte Münzen zu kaufen. Krügerrand, Maple Leaf, Philharmoniker, Nugget und Golden Eagle gehören dieser Kategorie an. Bekannte Münzen sind leichter wieder einzutauschen, in welcher Währung auch immer. Da bei kleinen Stückelungen unter einer halben Unze die Aufpreise gegenüber dem Goldwert schnell ansteigen, sollten vor allem die größeren Münzen bevorzugt werden.