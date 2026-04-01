Geld anlegen und gleichzeitig ökologische oder soziale Projekte fördern: Eine aktuelle Studie gibt erstmals Überblick über ein wenig bekanntes Fondssegment.

Fonds, die regelbasiert für soziale oder ökologische Zwecke spenden, sind im DACH-Raum ein Nischensegment.

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Investieren und dabei für einen guten Zweck spenden, ohne selbst aktiv Geld zu überweisen: Das ist die Idee hinter Fonds, die zugleich eine Spendenkomponente enthalten. Ein fester Anteil der Fondseinnahmen fließt dort regelbasiert in soziale oder ökologische Projekte.

Studie im Auftrag von vier Emittenten

Die Auswahl entsprechender Fonds im deutschsprachigen Raum ist überschaubar. Welche Vehikel es bereits gibt und wie sie Investment und Wohltätigkeit unter einen Hut bringen, hat jetzt das gemeinnützige Fair Finance Institute (Fafin) in einer als „Pilotstudie“ betitelten Erhebung untersucht.

Das Institut mit Sitz in Heidelberg forscht zur sozial-ökologischen Transformation des Finanzsystems; die Studie über Fonds mit Spendenkomponente wurde von vier Anbietern gesponsert, die entsprechende Fonds auch selbst anbieten: Candriam, GLS Investments, Green Growth Futura und Security KAG.

Fonds mit dem Kriterium integrierte Spenden lassen sich über gängige Fonds-Portale bislang nicht herausfiltern, stellen die Studienautoren fest. Ihre eigene Recherche betrieben sie per Internetsuche, Filtern in Portalen für nachhaltige Fonds, mithilfe anderer Studien und Umfragen.

Fonds mit Spendenkomponente – ein Nischensegment

Laut der Studie sind im DACH-Raum insgesamt 36 Investmentfonds zum Vertrieb zugelassen, die eine regelbasierte Spendenkomponente enthalten. Bei einem Drittel von ihnen gilt die Spendenkomponente nicht für den gesamten Fonds, sondern nur für einzelne Anteilsklassen.

Zusammen verwalten die Fonds ein Volumen von 8,3 Milliarden Euro. Seit Einführung der jeweiligen Spendenkomponenten flossen aus ihnen laut Fafin mindestens 27,9 Millionen Euro in gemeinnützige Projekte – vor allem in den Bereichen Bildung, Kinderhilfe, Biodiversität und Klimaschutz.

Die Studie unterscheidet zwischen vier Modellen, an denen Fonds Spenden bemessen:

Beim Volumen-Modell bemisst sich die Spende als Anteil des Fondsvolumens. Dieses Modell ist am weitesten verbreitet.

Beim Gebühren-Modell wird die Spende als Anteil aus der Verwaltungsgebühr berechnet.

Beim Ertrags-Modell können Anleger optional auf Ausschüttungen verzichten.

Beim Performance-Modell wird ein festgelegter Anteil der Performance-Fee gespendet.

Unter den vier Modellen ist das Volumen-Modell mit 16 Fonds am weitesten verbreitet, gefolgt vom Gebühren-Modell (14 Fonds). Das Ertrags-Modell kommt bei drei Fonds zum Einsatz, das Performance-Modell nur bei einem – hinzu kommen zwei Mischformen, die Elemente verschiedener Modelle kombinieren.

Woher kommen die Spenden eigentlich?

Eine auf den ersten Blick simple Frage erweist sich beim näheren Hinsehen als komplex: Woher stammt das Geld für die Spende eigentlich? Alle vier Modelle – Volumen, Gebühr, Ertrag, Performance – benennen lediglich die Berechnungsgrundlage für den Spendenbetrag, nicht dessen tatsächliche Herkunft. Denn wie die Studienautoren treffend formulieren: Keinem Euro haftet ein Hinweis an, ob er aus Verwaltungsgebühren oder aus Zinsen und Dividenden stammt.

Hinzu kommt ein rechtlicher Aspekt: Da Fonds Sondervermögen sind, darf der Anbieter das Fondsvermögen nicht direkt für wohltätige Zwecke verwenden – ausgezahlt werden dürfen dagegen zum Beispiel laufende Gebühren, weil diese den Emittenten zuzurechnen sind. Die Spende wird in der Regel auch über die Gebührenseite abgewickelt, auch wenn das Fondsvolumen als Berechnungsgrundlage dient.

Am klarsten ist die Kostenfrage beim Ertrags-Modell: Dort verzichten die Anleger explizit und freiwillig auf einen Teil ihrer Ausschüttungen – sie tragen die Spendenlast also eindeutig selbst. Bei den anderen Modellen ist das weniger transparent. Einige Anbieter betonen jedoch, die Spenden aus eigener Marge zu finanzieren, nicht auf Kosten der Anlegerrendite. Belastbare Vergleichsdaten, die das bestätigen oder widerlegen würden, liefert die Studie allerdings nicht.

Die Autoren räumen selbst ein, diese Frage sei „keineswegs so leicht zu beantworten, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag“.

Eher kleinvolumige Fonds

Fonds mit Spendenkomponente sind keine eigene Anlageklasse, sondern ein Merkmal, das sich quer durch verschiedene Fondstypen zieht. Unter den 36 im DACH-Raum zugelassenen Produkten sind 18 Aktienfonds, zehn Mischfonds und sechs Rentenfonds. Hinzu kommen ein Mikrofinanz- und ein Dachfonds.

Nachhaltig ausgerichtet sind fast alle: 22 tragen die SFDR-Klassifizierung Artikel 8, zwölf gelten als Artikel-9-Fonds – also als Produkte mit explizit nachhaltigem Anlageziel. Nur zwei Fonds fallen in keine der beiden Kategorien.

Bezogen auf die Fondsgröße ist das Segment sehr heterogen. Rund die Hälfte der Fonds und Anteilsklassen verwaltet weniger als 55 Millionen Euro. Teils sind es Volumina im einstelligen Millionenbereich. 14 der 36 Produkte kommen auf mindestens 100 Millionen Euro, drei Fonds verwalten ein Milliardenvolumen.

Add-on, kein Hebel

Neben der Markterhebung stützt sich die Studie auf Interviews mit 16 Fachleuten aus Finanzberatung, Produktentwicklung, Verbraucherschutz, Wissenschaft und dem Bereich Siegel und Portale – darunter auch Vertreter der drei Sponsoren GLS Investments, Candriam und Security KAG.

Nicht ganz überraschend fallen die Einschätzungen aus den Experten-Interviews wohlwollend aus. Alle 16 Befragten bewerten das Konzept positiv – betonen aber mehrheitlich: Die Spendenkomponente sei nur ein ergänzendes Element. Eine schwache Nachhaltigkeitsausrichtung lasse sich damit nicht ausgleichen. Auch als Vertriebsargument tauge sie kaum – Anleger fragten selten von sich aus danach. Eher könnte sich die Spendenkomponente positiv auf die Reputation des Anbieters auswirken.

Renditefrage bleibt offen

Eine naheliegende Frage ist, ob Fonds mit Spendenkomponente teurer sind als vergleichbare Produkte ohne eine solche. Die Studie hat dazu Morningstar-Gebührendaten für 90 Anteilsklassen ausgewertet: Knapp 45 Prozent der untersuchten Anteilsklassen weisen demnach eine niedrige oder unterdurchschnittliche Gebührenstruktur auf, 19 Prozent liegen im Durchschnitt. Etwas mehr als ein Drittel ist mit überdurchschnittlichen oder hohen Gebühren verbunden. Was das in absoluten Zahlen – also in Prozent der Verwaltungsgebühr – bedeutet, teilen die Studienautoren nicht mit.

Die Performance der untersuchten Fonds war nicht Gegenstand der Studie. Allerdings lässt sich aus der Erhebung herauslesen, dass sich die integrierte Spendenkomponente nicht auf das Anlageergebnis auswirken dürfte.

Drei Milliardenvehikel mit Spendenkomponente

In einem Anhang zur Studie stellt das Fafin die untersuchten Fonds detaillierter vor – allerdings nur 27 der insgesamt 36 Fonds. Für die restlichen hätten die Anbieter der Veröffentlichung nicht zugestimmt. In der Riege der untersuchten Fonds fallen drei Milliardenfonds auf:

Der Candriam Equities L Oncology (ISIN: LU1864482788) verwaltet 1,4 Milliarden Euro. 10 Prozent seiner Nettoverwaltungsgebühren spendet Candriam an Forschungseinrichtungen und Organisationen, die sich dem Kampf gegen Krebs widmen. Ausgewählt werden die Spendenempfänger durch das mit Candriam verbundene Candriam Institute for Sustainable Development.

Ein weiterer Milliardenfonds ist der Terrassisi Aktien (DE0009847343) mit 1,6 Milliarden Euro AuM. Er fördert globale Hilfsprojekte in den Bereichen Hilfe zur Selbsthilfe, soziale Entwicklung, Menschenrechte und ökologische Nachhaltigkeit, zum Beispiel Krankenhaus-Schiffe am Amazonas oder Schulen in Lateinamerika. Für das Verteilen der Spenden ist das katholische Hilfswerk Franziskaner Helfen zuständig.

Dritter Milliardenfonds der Riege ist der Z Capital Swiss Small & Mid Cap Fund (CH0045341648) von der schweizerischen Gesellschaft Z Capital (Eigenschreibweise: zCapital). Hier geht eine Spende, die 0,1 Prozent des verwalteten Vermögens der Anteilklasse A entspricht, an wohltätige Organisationen im Bereich „Kinder und Ausbildung“.