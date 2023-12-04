Der längere Atem gewinnt Investiert bleiben lohnt sich: Eine Beispielrechnung

Wer Aktien teuer kauft, bei Flauten verkauft und schnelle Erfolge will, ist zum Scheitern verurteilt. Der Mediolanum Life Plan hilft, solche Fehler zu vermeiden, und bietet Beratern ein Rechentool, um Investments zu simulieren und Kunden so die Vorzüge langfristiger antizyklischer Geldanlage aufzuzeigen.

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Aktienkäufe aufgrund von Herdentrieb, Panikverkäufe, ein viel zu kurzfristiger Anlagehorizont und unrealistische Erwartungen: Viele Privatanleger treffen bei ihren Investments falsche Entscheidungen und mindern so ihren Anlageerfolg. Die Folgen sind besonders für jene gravierend, die mithilfe der Kapitalmärkte ihre Ersparnisse aufbessern und ihre Altersvorsorge sichern wollen. Wer sein Geld dagegen langfristig und antizyklisch anlegt, verbessert seine Rendite selbst angesichts von Börsenturbulenzen.

Langfristig investieren und jede Marktlage nutzen

Dafür ist der Mediolanum Life Plan eine gute Lösung. Er bietet nicht nur den Vorteil einer langen Haltedauer – die Einmalbeitragspolice bietet bei einer Laufzeit von mindestens 12 Jahren (und bis zum 62. Lebensjahr) steuerliche Vorteile. Anleger profitieren zudem von der Intelligent Investment Strategy (IIS), die Risiken optimiert und die Rendite steigert. Dazu nutzt sie künstliche Intelligenz und den Kostendurchschnittseffekt, um schrittweise und antizyklisch in die Aktienmärkte einzusteigen: Fallen die Kurse, löst die IIS ein Kaufsignal aus. Sobald die Kurse dagegen einen Schwellenwert übersteigen, werden Wertpapiere verkauft. Die Gewinne wandern in einen sicheren geldmarktnahen Fonds, bis sich neue günstige Kaufgelegenheiten ergeben.

Abbildung 1: Mediolanum Life Plan

Auf diese Weise wird das Portfolio aufgestockt, wenn die Kurse niedrig sind, und Gewinne rechtzeitig mitgenommen. Wie hoch die Schwelle für den Verkauf ist, welche Fonds von Mediolanum im Portfolio sind und über welchen Zeitraum schrittweise in diese investiert wird, bestimmen die Anleger. Im Whole-Life Tarif können sie das investierte Kapital zudem jederzeit erhöhen oder Auszahlungen vornehmen, wenn es die Lebenssituation erfordert.

Auf diese Weise lernen Kunden, dass selbst Marktcrashs zu ihrem Vorteil genutzt werden, und sparen sich unnötigen Stress – und vor allem schädliche Kurzschlussreaktionen – angesichts von Börsenturbulenzen. Sie haben das gute Gefühl, erfolgreich am Markt engagiert zu sein und dennoch flexibel auf ihr Erspartes zugreifen zu können.

Transparent und überzeugend: Anlageergebnisse simulieren

Als Beratungshilfe bietet Mediolanum Beratern ein Rechentool, mit dem sie ihren Kunden die Vorteile einer langfristigen Anlagestrategie mit der IIS anschaulich erklären und ganz nebenbei eine individuell zugeschnittene Anlagestrategie konzipieren können – indem sie Anlageergebnisse bei verschiedenen Marktlagen, Risikoprofilen und Anlagezeiträumen simulieren. Denn: Nur unumstößliche Fakten können Emotionen und Ängste überwinden. Und was ist überzeugender als eine Beispielrechnung? Dazu müssen die Berater lediglich Anlagesumme, Anlagedauer, Schwellenwerte für die Gewinnmitnahme, die Dauer der schrittweisen Investments sowie die Portfoliofonds von Mediolanum eingeben, in die investiert werden soll. Sie erhalten dann eine Übersicht der möglichen Anlageergebnisse. Diese zeigt auf Grundlage vergangener Performance die möglichen absoluten und jährlichen Mindest- und Höchstrenditen und ermittelt zudem eine durchschnittliche Rendite (alles vor Abzug der Versicherungskosten).

Abbildung 2: Simulation von Anlageergebnissen bei verschieden langer Haltedauer

Anlagesumme 100.000 Euro, Step-out bei 10 Prozent, Step-in 60 Monate, Zielfondsallokation: 30 % Mediolanum Global Perspective, 50 % Mediolanum Global Discovery, 20 % Mediolanum Global Thematic Focus; Bei den Renditen handelt es sich um Bruttorenditen vor Abzug der Versicherungskosten



So zeigt etwa eine Beispielrechnung: Bei einer Anlagesumme von 100.000 Euro und einem Investmenthorizont von 10 Jahren hätte der Kunde selbst im konservativen Szenario einen absoluten Wertzuwachs von 90,96 Prozent* erwirtschaftet – das sind jährlich 6,68 Prozent*. Im besten Fall hätte er einen Wertzuwachs von 202,04 Prozent*. Und noch etwas anderes wird deutlich: je länger die Haltedauer, umso besser die Ergebnisse (Abbildung 2).

Wie der Mediolanum Life Plan und die IIS funktionieren, erfahren Sie außerdem im Video:

Nähere Informationen zum Mediolanum Life Plan für Sie und Ihre Kunden erhalten Sie unter:

Mediolanum International Life: Produkte in Deutschland

Kontakt:

Patriarch Multi-Manager GmbH

Tel. +49 (0)69 - 715 89 90 0

[email protected]

www.patriarch-fonds.de/mediolanum

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* Abzüglich der Versicherungskosten. Stichtag: 31.10.2023. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung

