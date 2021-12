Redaktion 07.10.2014 Lesedauer: 1 Minute

Investitionen in deutsche Autobahnen Allianz hat die 7-Prozent-Rendite-Idee

Die Niedrigzinsphase macht erfinderisch. So verspricht sich die Allianz 7 Prozent Rendite für Investitionen in deutsche Autobahnen. In anderen Ländern habe das schon funktioniert. Was der deutsche Staat dafür tun müsse, erklärt Allianz-Lebensversicherungs-Chef Faulhaber im Interview.