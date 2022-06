Energiewende Investitionen in vorbildliche Unternehmen reichen nicht

Wirbelstürme, Dürren, Waldbrände: Angesichts heutiger Umweltprobleme wird deutlich, dass die Menschheit es mit einem echten Klimanotstand zu tun hat. Zahlreiche wissenschaftliche Berichte wie die des Weltklimarats bestätigen, dass der Klimawandel zügig voranschreitet. Noch können wir handeln, um die unversehrte Zukunft des Planeten und kommender Generationen zu sichern. Insbesondere im Bereich Kapitalanlagen bieten sich dabei Ansatzpunkte.

So empfiehlt es sich beim Investieren flexibel zu bleiben und einen pragmatischen Ansatz zu verfolgen. Dies gilt umso mehr im Umgang mit den Herausforderungen des Klimawandels. Doch allein durch Anlagen in vorbildlich handelnde Unternehmen lassen sich die Treibhausgasemissionen nicht ausreichend reduzieren. Natürlich kommen wir nicht ohne die Akteure im Bereich erneuerbare Energien aus. Doch unser Engagement darf hier nicht haltmachen.

Vorbildliche Geschäftsmodelle und positives Wirkungspotenzial

Da die Auswirkungen des Klimawandels schneller als erwartet zunehmen und überall auf der Welt zu Naturkatastrophen führen, steht viel auf dem Spiel. Im Juni 2021 wurde Kanada beispielsweise von einer Hitzewelle mit Temperaturen von knapp 50 Grad Celsius getroffen. Im neuesten Teil seines Sechsten Sachstandsberichts, der im April veröffentlicht wurde, zeigte der Weltklimarat Lösungen für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen auf. Noch ist es möglich, die Emissionen bis 2030 um 50 Prozent zu verringern, jedoch nur unter einer Bedingung: Wir müssen jetzt aktiv werden!

Angesichts dieser Situation haben wir bei Carmignac einen auf drei Schwerpunktbereichen basierenden Ansatz entwickelt, in dessen Rahmen wir sowohl in Unternehmen mit vorbildlichem Geschäftsmodell als auch in solche Unternehmen investieren, die unserer Einschätzung nach ein starkes positives Wirkungspotenzial aufweisen.

Metalle und Bergbau für Energiewende unverzichtbar

Wir investieren nicht nur in Anbieter grüner Energien, sondern auch in Akteure, die zentral für die Energiewende sind. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die zwar CO 2 ausstoßen, jedoch eine äußerst bedeutsame Rolle bei der Dekarbonisierung der Wirtschaft spielen werden. So wird etwa die Energiewende ohne Metalle und den Bergbausektor nicht möglich sein, denn Windparks oder Photovoltaikanlagen brauchen viel mehr Mineralien als etwa Gaskraftwerke, um die gleiche Energiemenge herzustellen.

Wir möchten eine echte Positivwirkung erzielen, indem wir diese wichtigen Akteure durch unser Engagement und unseren Dialog mit ihnen zur Reduzierung ihrer CO 2 -Emissionen motivieren. Darüber hinaus finanzieren wir Branchen, die innovative Lösungen mit einem indirekten Einfluss auf die Verringerung von CO 2 -Emissionen anbieten. Das trifft beispielsweise auf Unternehmen im Bereich Gebäudeisolierung oder Kreislaufwirtschaft zu.

Verantwortliches Investieren als wesentlicher Faktor

Gegenwärtig zeigt sich, dass der Finanzsektor auf das Problem einer unzureichenden Finanzierung zur Bewältigung des Klimawandels reagiert und somit große Bedeutung für den ökologischen Wandel und die Energiewende hat. Wir beobachten innerhalb der Vermögensverwaltungsbranche bereits seit einigen Jahren eine Berücksichtigung nicht finanzbezogener Kriterien. Im Rahmen der Fundamentalanalyse werden diese Kriterien mittlerweile als ebenso wichtig erachtet wie Finanzkennzahlen.

Obgleich Carmignac seit seiner Gründung Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG-Kriterien) einbezieht, treten wir heute verstärkt in den Dialog mit Unternehmen, um sie zu nachhaltigeren Lösungen anzuregen. Unser Ziel besteht darin, am Ende einen positiven Beitrag für die Umwelt und die Gesellschaft zu leisten. Zu diesem Zweck haben wir eine besondere Politik des aktiven Dialogs mit für den Transformationsprozess wichtigen Akteuren entwickelt, die einen verbesserten und regelmäßigeren Austausch beinhaltet.

Denn: Wenn wir den CO 2 -Ausstoß wirklich senken wollen, müssen wir auch den großen Öl- und Bergbaukonzernen dabei helfen, langfristig zu Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien zu werden. Und dies kann nur geschehen, indem man Anteilseigner dieser Unternehmen ist.