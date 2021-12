Investitionen, Kooperationen, Konsolidierung Fintech-Experten über das Jahr 2016

Mit steigendem Reifegrad werden auch die Investitionen in Startups weiter zunehmen. Davon ist Frank Schwab überzeugt. „Neue Themen wie dezentrale IT und Blockchain werden neue Investitionen anziehen“, sagt der Veranstalter und Mitgründer des Fintech Forums, der Fintech-Startups mit Investoren zusammen bringt, im Gespräch mit Paymentandbanking.com.

Firmenkunden-Geschäft auf dem Vormarsch