Wasserinvestments Investitionen sorgen für besseres Wassermanagement

Marie-Laure Schaufelberger, Pictet

Die Wirtschaft behandelt Wasser oft als unendliche Ressource, was zu Verschwendung führt und zu Ökosystemen, die die menschliche Gesundheit und die wirtschaftliche Nachhaltigkeit gefährden. Die 8 Milliarden Menschen, die auf der Erde leben, sind auf sauberes Wasser angewiesen. Obwohl 2,8 Milliarden Menschen zwischen 1981 und 2015 einen „verbesserten“ Zugang zu Wasser erhielten, hatten 2015 schätzungsweise 4,5 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Während in den 1960er-Jahren 24 Prozent der Weltbevölkerung in Gebieten mit Wasserknappheit lebten, stieg diese Zahl in den 2000er-Jahren auf 58 Prozent. Dies ist auf den Klimawandel, die Urbanisierung und die steigende Wassernachfrage infolge des wachsenden Wohlstands zurückzuführen.

Die Olympischen Spiele 2022 in Peking sind ein Beispiel für die geringe Bedeutung, die Wasser im Vergleich zu anderen wirtschaftlichen, ökologischen oder sozialen Fragen beigemessen wird. Die Veranstaltung wurde von den Organisatoren als die „grünsten Spiele aller Zeiten“ angekündigt, was unter anderem auf die Nutzung energieeffizienter Transportmittel und erneuerbarer Energien, die Umwidmung von Veranstaltungsorten, sowie das Pflanzen von Bäumen in Afrika zurückzuführen ist.

Andererseits wurde den Auswirkungen des Einsatzes von reinem Kunstschnee in einer der trockensten Regionen des Landes wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Schätzungen zufolge müssen 2,8 Millionen Kubikmeter Wasser für die Herstellung von Schnee an einem Ort verbraucht werden, der nur 21 cm Schnee pro Jahr erhält. Das entspricht einer Wassermenge, die ausreicht, um 1.000 olympische Schwimmbecken zu füllen.

Aktive Anteilseigner wirken auf die Geschäftsführung von Unternehmen ein

Wir müssen das Tempo des Wandels beschleunigen. Als Investoren und Philanthropen gibt es viele Möglichkeiten, einen positiven Einfluss zu nehmen, um der Wasserproblematik zu begegnen. Als aktive Anteilseigner können wir auf das Management von Unternehmen einwirken, die einen materiellen Einfluss auf den Wasserkreislauf haben. So können wir die Wende vorantreiben und dafür sorgen, dass neben Kohlenstoff auch das Thema Wasser auf die Klimaschutzagenda gesetzt wird. Wir bieten Investitionslösungen an, die den Übergang fördern oder Lösungen für ein besseres Wassermanagement schaffen.

Darüber hinaus sind auch Philanthropie und Sponsoring von entscheidender Bedeutung für die Finanzierung von Wasserprojekten, wenn Gewinne nicht möglich sind oder es lange dauert, bis sie realisiert werden können.