Investmenbanking BNP Paribas streicht 233 Arbeitsplätze

BNP Paribas habe bereits hundert Mitarbeiter identifiziert, die das Unternehmen in den nächsten Wochen verlassen sollen, wie verlässliche Quellen aussagten. Das Londoner Securitization Desk mit derzeit 35 Mitarbeitern werde auf die Hälfte verkleinert, die gesamten Streichungen bis Ende des Jahres umgesetzt.BNP Paribas ist eine der global tätigen Banken, die ihre Ausgaben zusammenstreichen, um die rekordniedrigen Zinsen, turbulente Märkte und härtere regulatorische Anforderungen zu überstehen. Im April hatte die Bank Pläne verkündet, bei der Investmentbank in Paris bis zu 675 Stellen zu streichen. Reuters hatte zuvor über die Streichungen in London berichtet. Ein Sprecher der Bank lehnte einen Kommentar ab.