Studie zu 21 Makler-Tarifen Investment-Angebot von Fondspolicen deutlich ausbaufähig

Aktuell ist die zweite Auflage des „Fondspolicenreports Classic“ erschienen, in dem SAM 21 Tarife unterschiedlicher Anbieter quantitativ und qualitativ analysiert. Er soll die Unterschiede zwischen den einzelnen Tarifen aufzeigen. „Wir belegen, dass die Investmentqualität einer Fondspolice ausschlaggebend für den Anlageerfolg ist, und haben uns eingehend damit befasst, wie Berater und Vermittler am Markt die besten Fondspolicen für die unterschiedlichen Kundenprofilen finden“, so Dorn weiter. „Diese haben wir als defensiv, ausgewogen und wachstumsorientiert definiert.“

Es geht den Studienautoren also darum, das Investmentportfolio so zu gestalten, dass einerseits die erwartete Rendite erreicht wird. Andererseits soll gleichzeitig das Risiko des jeweiligen Kundenprofils möglichst weit sinken. „Ziel der Analyse ist zu zeigen, ob eine Strategische Asset Allokation in den jeweiligen Tarifen umsetzbar ist oder nicht. Denn nur sie ermöglicht auf Basis einer ausgewogenen Auswahl an Investmentfonds und flexiblen Tarifrestriktionen den Bau eines robusten und zukunftsgerichteten Portfolios“, betont SAM-Geschäftsführer Dorn.

Doch: „Die an die Kunden kommunizierten Zielrenditen sind zu optimistisch und haben keinen Bezug zu aktuellen Marktrenditen“, bilanziert SAM-Partner Vladimir Skendzic. „Das Investmentangebot ist über alle Tarife und Kundenprofile hinweg deutlich ausbaufähig. Mehr als die Hälfte der untersuchten Tarife verfügt über kein ausreichend diversifiziertes Investmentangebot von Core- und Satelliten-Assetklassen. Dieses ist jedoch entscheidend, um eine Strategische Asset Allokation umzusetzen und gleichzeitig dem jeweiligen Kundenprofil hinsichtlich Renditeerwartung und Risikobudget gerecht zu werden.“