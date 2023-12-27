David Bienbeck, Albrech & Cie.:

„Wir starten mit vorsichtigem Optimismus ins Jahr. Einerseits gibt es ein positives Momentum am Markt, andererseits haben einige Segmente noch Nachholpotenzial. Sicher wird die Geopolitik immer wieder für Schlagzeilen sorgen. Hier sind einige schwelende Probleme mit potenziell großer Tragweite weiter existent. Auch wird die Frage, ob die Konjunktur eine harte oder weiche Landung erlebt, Einfluss auf Stimmung und die Kurse haben.

Hinsichtlich der verschiedenen Märkte halten wir in Europa vereinzelt positive Überraschungen für möglich. Weiterhin sind wir positiv für Indien gestimmt, da hier verschiedene positive Aspekte für insgesamt gute Rahmendaten sorgen. Die USA sind weiterhin ein Markt, der eine gewisse Stabilität verspricht, insbesondere wenn geopolitische Risiken aufflackern.

Insgesamt sehen wir Nachholpotenzial bei den Nebenwerteindizes. Ein Grund dafür ist die bis zum vierten Quartal auffällig geringe Marktbreite: Der Aufschwung wurde von vergleichsweise wenigen Titeln dominiert. Abseits davon ist auch der Gesundheitsmarkt hinter dem Markt zurückgeblieben. Seine langfristigen Wachstumstreiber sind indessen nicht infrage zu stellen. Teilweise ist selbst der IT-Sektor in der zweiten Börsenreihe mit seinen Digitalisierungsgewinnern deutlich günstiger gepreist als es noch Ende 2021 der Fall war. Drei Beispiele für aussichtsreiche Aktien: