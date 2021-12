Investment Awards Das sind die Top-Fonds und Versicherungen der MLP-Berater

Manfred Bauer, Produktvorstand bei MLP

Seine besten Produktpartner hat MLP jetzt wieder mit den Partner, Service und Investment Awards ausgezeichnet. Hierzu erklärt MLP-Produktvorstand Manfred Bauer: „Produktpartner durchlaufen bei MLP einen umfangreichen qualitätsgesicherten Auswahlprozess – mit der Award-Vergabe erkennen wir besondere Stärken von einzelnen Anbietern an.“

Der Investment Award wird herausragenden Vermögensverwaltern und Fonds verliehen. Zentrales Kriterium war hier das Rendite-Risiko-Profil in den Jahren 2015 und 2016 – unterteilt in fünf Kategorien. Im Rahmen der Berater- und Kundenbefragung wurden im dritten Quartal 2016 mehr als 1.800 Berater und insgesamt rund 1.800 Kunden der 55 einbezogenen Gesellschaften befragt.

Die Gewinner der MLP Investment Awards

Im Bereich der vermögensverwaltenden Konzepte wurden in den Risikokategorien defensiv, ausgewogen und dynamisch folgende Fonds ausgezeichnet. Der „Rouvier-Patrimoine C“ überzeugte besonders im defensiven, der „Acatis-Gané Value Event Fonds UI“ im ausgewogenen sowie der „Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T“ im dynamischen Anlagebereich.

In der Kategorie titan-Fonds, der Selektion von hochwertigen Fonds aus verschiedenen Themengebieten im Vermögensmanagement bei MLP, heißt der Gewinner „Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates“. Als bester Nachhaltigkeits-Fonds wurde erneut der „Pictet – European Sustainable Equities P“ gekürt.