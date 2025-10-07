Die Deutschen entdecken den Kapitalmarkt – und meiden dabei traditionelle Banken. Das geht aus einer aktuellen Analyse hervor. Ein Neobroker sticht dabei hervor.

Zahl der Wertpapierdepots stark gestiegen Wie Neobroker vom Investment-Boom in Deutschland profitieren

Die Zahl der Wertpapierdepots ist stark gestiegen – Neobroker und Direktbanken dominieren das Neugeschäft

Deutschland erlebt einen Investment-Boom. Zwischen 2015 und 2024 wurden hierzulande 11,8 Millionen neue Wertpapierdepots eröffnet – ein Zuwachs von 53 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Analyse der Brokerage-Plattform Lemon-Markets und des Online-Brokers Smartbroker auf Basis der Wertpapierdepot-Statistik der Deutschen Bundesbank.

Fast alle Neudepots – 99 Prozent – gehören demnach Privatanlegern. Nur rund 240.000 entfallen auf institutionelle Investoren wie Versicherungen oder Pensionsfonds. Insgesamt verzeichnete die Bundesbank, Stand Ende des vergangenen Jahres, 34,4 Millionen Wertpapierdepots in Deutschland.

Digitale Anbieter dominieren das Wachstum

Von dem Boom profitieren hauptsächlich digitale Anbieter wie Neobroker und Direktbanken. Das Depotwachstum stamme nahezu ausschließlich aus dem Segment der Nicht-Großbanken, heißt es in der Analyse. Zwar kam es in den Jahren 2022 und 2023 durch regulatorische Änderungen zu statistischen Verschiebungen (siehe Grafik unten). So wurden Neobroker von Banken im November 2022 zu Wertpapierinstituten umklassifiziert. Im Fall von Trade Republic kam es durch den Erhalt einer Banklizenz im November 2023 wieder zur Wertung als Bank.

Bereinigt zeigt sich jedoch ein klares Bild: Digitale Anbieter treiben den Markt.

Besonders eindrucksvoll entwickelte sich Trade Republic: Der Neobroker verdoppelte seine Depotzahl 2024 in Deutschland von 2,5 auf 5,3 Millionen. Auch die ING, größte Direktbank in Deutschland, verzeichnete ein Rekordjahr mit 300.000 neuen Depots und steigerte ihr Depotvolumen um 24 Prozent auf 110 Milliarden Euro.

Insgesamt wuchs das Segment der Nicht-Großbanken 2024 um 24 Prozent – das entspricht rund 2,7 Millionen zusätzlichen Depots.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Sparkassen und Volksbanken verlieren kontinuierlich

Ganz anders das Bild bei den etablierten Instituten: Sparkassen büßten seit 2015 rund sieben Prozent ihrer Wertpapierdepots ein, Genossenschaftsbanken sogar 18 Prozent. Auch bei Großbanken wie Deutsche Bank und Commerzbank stagniert der Bereich. Zwischen 2023 und 2024 sank die Zahl ihrer Depots um 0,4 Prozent, während der Gesamtmarkt im gleichen Zeitraum um zehn Prozent wuchs.

Wie viele Menschen in Deutschland tatsächlich am Kapitalmarkt investieren, ist unklar. Erhebungen kommen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen: Das Deutsche Aktieninstitut nennt 12,1 Millionen Anleger, eine Blackrock-Umfrage kommt auf 26 Millionen. Beide Untersuchungen beruhen auf Verbraucherbefragungen mit unterschiedlichen Definitionen.

Etwa 17 Millionen Anleger in Deutschland

Die Bundesbank-Statistik zählt dagegen reale Wertpapierdepots, keine Personen. Eine Marktstudie von Oliver Wyman aus dem Jahr 2021 ergab, dass Anleger in Deutschland im Schnitt zwei Depots nutzen – beispielsweise ein klassisches Depot bei der Hausbank kombiniert mit einem Online-Broker-Depot. Ausgehend von den 34,4 Millionen Depots Ende 2024 ergibt sich daraus eine Zahl von 17,2 Millionen Anlegern. Damit würde inzwischen etwa jeder Fünfte in Deutschland am Kapitalmarkt investieren.

„Deutschland erlebt derzeit einen tiefgreifenden Wandel in der Investmentkultur – still und von vielen unterschätzt“, kommentiert Thomas Soltau, Vorstand von Smartbroker. Die Zahl der aktiven Investoren wachse rasant: „Weit mehr Menschen als gedacht beteiligen sich heute am Kapitalmarkt.“

Der Trend ist dabei eindeutig: Neue Depots entstehen vor allem bei mobilen und digitalen Anbietern, während etablierte Institute Marktanteile verlieren.