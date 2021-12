Investment-Europe-Awards 2014/2015 Die besten Fonds und Fondsgesellschaften des Jahres

undsind die Fondsgesellschaften des Jahres 2014. Am gestrigen Mittwoch überreichte der Fondsspezialist Investment Europe in Mailand die Auszeichnungen an die Vertreter der beiden Gesellschaften. Dabei gewann Acatis den Preis für die spezialisierten Fondsboutiquen, während Schroders bei den großen Investmentgesellschaften führte.Auch unter den ausgezeichneten Fonds finden sich drei Produkte von Schroders: Der(WKN: A0YHN2) ist nach Auffassung der Jury der beste Hedgefonds; der(WKN: 933675) der beste Grenzmarktfonds und der(WKN: A0B8MM) der beste Aktienfonds mit dem Anlageschwerpunkt Asien-Pazifik.Der beste Europa-Aktienfonds ist laut Investment Europe der(WKN: A0MYJN) von Blackrock. Zum besten globalen Fonds erklärte die Jury den(WKN: A1JZ8Z). Im Bereich der Nordamerika-Aktien führt der Legg-Mason-Fonds(WKN: A0MUY0); bei den Schwellenmärkten landet der(WKN: A0MMKV) auf Platz eins.Bei den Rentenfonds zeichnete Investment Europe den Unternehmensanleihen-Fonds(WKN: A0YB5H), den Hochzinsanleihen-Fonds(WKN: A1C5JY) und den Wandelanleihen-Fonds(WKN: A0M9LV) aus.Der beste Immobilienfonds kommt ebenfalls aus dem Hause Henderson: Es ist der(WKN: 989232). Im Rohstoffbereich schlug der(WKN: 658697), im ETF der(WKN: 593393) die Konkurrenz.Die Auswahl der prämierten Fonds besteht aus zwei Komponenten - der quantitativen und der qualitativen. In einem ersten Schritt, der quantitativen Analyse, untersuchen die Analysten von Investment Europe Fonds unterschiedlicher Kategorien mit einem Vermögen von 100 Millionen Euro und meh , die seit mindestens drei Jahren auf dem Markt sind.Dabei fließt die Wertentwicklung der vergangenen 12 Monate zu 30 Prozent, die des letzten Jahres zu 40 Prozent und die des Jahres davor zu 20 Prozent in die Bewertung ein. Die restlichen 10 Prozent entfallen auf die Risikokennzahl Soritno Ratio in den vergangenen drei Jahren.Anschließend erstellen die Analysten eine Liste mit bis zu sieben besten Fonds in jeder Anlagekategorie. Diese Liste geht dann an die Jury, die aus zehn Fondsselekteuren aus Europa besteht. Die Jurymitglieder führen die qualitative Analyse durch und wählen einen Fonds aus jeder Kategorie aus. Es gewinnen Produkte, die die meisten Stimmen erhalten.