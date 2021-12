Edmond de Rothschild Asset Management 15.04.2019 Lesedauer: 3 Minuten

Investment-Experte Benjamin Melman Die Zentralbanken haben das Sagen

Trotz der schnellen Markterholung in den letzten Wochen, die durch die Zentralbanken initiiert wurde, könnten laut Benjamin Melman, Anlagechef bei Edmond de Rothschild AM, vier Faktoren für eine zögerliche Stimmung an den Märkten sorgen.