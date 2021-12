Redaktion 10.03.2017 Lesedauer: 3 Minuten

Investment-Experte „Die Aktienmärkte trotzen der politischen Nervosität“

Ungeachtet der bevorstehenden Wahlen in wichtigen EU-Staaten und Donald Trumps unberechenbarer Politik geht es an den Aktienmärkten derzeit bergauf. Den aktuellen Aufschwung an den Börsen begründet die Zürcher Kantonalbank Österreich mit steigenden Konjunktur- und Inflationserwartungen.