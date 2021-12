Investment-Experten zum Stichwahl-Ausgang in Frankreich „Wir erwarten zweistelliges Gewinnwachstum in Europa“

„Die europäischen Aktienmärkt standen in den vergangenen Jahren im Schatten der USA, weil dort die Finanzkrise schneller überwunden wurde und Europa angesichts der Griechenland-Rettung, der Flüchtlingskrise und des Brexit als Dauerbaustelle galt. Zu Anfang des Jahres gab es zugleich große Sorgen bezüglich der Wahlen in den Niederlanden und besonders in Frankreich. Durch einen Wahlsieg Macrons ist ein Auseinanderfallen der EU und des Euros ausgeschlossen.



Man darf nicht vergessen, dass Frankreich der größte Aktienmarkt der Euro-Zone ist. Sollte Frankreich unter einem Präsident Macron auf den Reformweg à la Gerhard Schröder (Agenda 2010) einschwenken, würde eine gehörige Wachstumsphantasie für das Land entstehen. Am erstarkenden Euro und den gefragten französischen Staatsanleihen sieht man, dass sich die Börse auf so ein Szenario vorbereitet.



Wir rechnen mit einer Renaissance der EU und sehen Donald Trump als Auslöser dieser Entwicklung. Der neue Isolationismus der USA führt dazu, dass sich die EU zusammenreißen muss und wird. Besonders in der Wirtschafts- und Verteidigungspolitik wird sich die EU neu besinnen und ausrichten müssen. Ein Hauch von Reformwind weht bald über Europa und auch Italien könnte sich unter dem wiedererstarkenden Matteo Renzi dem Reformzug anschließen. Diesbezüglich kann Spanien als Musterknabe gelten, wenngleich der Weg noch lang ist. Immerhin ist dies an den Börsen nicht unbeachtet geblieben. Spanische und italienische Aktien haben sich zuletzt sehr positiv präsentiert. Die fünf Loys-Fonds besitzen dementsprechend deutliche Übergewichtungen in europäischen Aktien.“