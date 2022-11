ETF- und Indexstrategien Warum Asset Manager jetzt Investment-Grade-Anleihen kaufen

ARTIKEL-INHALT Seite 1 − Anleihen attraktiver als US-Aktien

Anleihen attraktiver als US-Aktien Seite 2 − Hochzins-Segment bietet jetzt Chancen

Mit der strafferen Geldpolitik hat sich das Makroumfeld verschlechtert und die Volatilität an den Märkten ist gestiegen. Sie dürfte anhalten, da Anleger den Wirtschaftsdaten als Indikator für den geldpolitischen Kurs große Bedeutung beimessen und die Wachstumsrisiken zunehmen. Im Sommer verengten sich die Spreads von Unternehmensanleihen dank besserer Liquidität und Fundamentaldaten. Angesichts der Marktschwäche sehen wir in einigen Bereichen Chancen und halten Unternehmensanleihen für besser positioniert als Aktien, um die Herausforderungen zu meistern. Wegen der höheren wirtschaftlichen Unsicherheiten bleiben jedoch Risiken, und das Potenzial für engere Spreads scheint begrenzt, wobei sich Chancen aus dem Carry-Potenzial ergeben.

US-Investment-Grade-Anleihen sind so attraktiv wie lange nicht

Endlich lohnt es sich wieder, in Unternehmensanleihen zu investieren, wie die Rendite des Bloomberg Global Aggregate Bond Index zeigt, die mit fast 5 Prozent ein 10-Jahreshoch erreicht hat. US-Investment-Grade-Anleihen rentieren bei 5,75 Prozent und damit so hoch wie seit 2009 nicht mehr (beide Angaben Bloomberg, Stand: 27. September 2022). Erstmals seit über zehn Jahren sind sie attraktiver als Aktien (gemessen an der Gewinnrendite des S&P 500).

US-Investment-Grade-Anleihen dürften Anleger mit ihren Kuponerträgen für das Risiko einer Spread-Weitung entschädigen. Ihre Resilienz bewiesen sie, als sie nach den unerwartet hohen Inflationszahlen vom August der schlechten Stimmung besser standhielten als der S&P 500 Index, wie Bloomberg (Stand: 27. September 2022) belegte. Auch das bis zum Jahresende schwächere Emissionsvolumen bestärkt uns in dem positiven Ausblick für US-Investment-Grade-Anleihen.

Anleger haben sich zuletzt wieder für US-Investment-Grade-Anleihen erwärmt: Die Zuflüsse in entsprechende ETPs beliefen sich seit Januar auf 18,9 Milliarden US-Dollar nach 14,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 (BlackRock und Markit, 27. September 2022), und Investment-Grade-Anleihen machten den Löwenanteil der ETP-Allokationen in Unternehmensanleihen aus. Auch wenn die Dynamik zuletzt nachgelassen hat, spricht weiterhin viel für eine Allokation in Investment-Grade-Anleihen.