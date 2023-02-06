Sie sind auf der Suche nach einem Fonds, der sich mit Lösungen für die größten Herausforderungen unserer Zeit befasst? Zudem noch ein dynamisches Portfolio mit nachhaltigen Unternehmen umfasst, die unsere Welt prägen werden? Erfahren Sie mehr darüber, wie der Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund Sie dabei unterstützt, lhre Netto-Null-Ziele zu erreichen.

Die Netto-Null bei Festverzinslichen im Visier Finanzielle und klimapolitische Verpflichtungen in Fixed-Income-Portfolios anpassen

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Regulierungs-, Gesellschafts- und Investitionsdruck schaffen ein größeres Bewusstsein für klimabezogene Risiken. Gleichzeitig sehen sich Anleger mit vielen Herausforderungen konfrontiert, darunter negative reale Renditen auf Bargeld, die sie dazu veranlassen, alternative Investitionslösungen in Betracht zu ziehen.

Wir erörtern, warum recht kurz vor der Fälligkeit stehende Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit Anleger darin unterstützen können, attraktive Renditen zu erzielen bei minimaler Zinsanfälligkeit, niedriger Portfoliovolatilität und hohem Liquiditätsniveau – und zudem durch ein geringes klimabezogenes Risiko punkten.

Die Attraktivität von Investment-Grade-Anleihen mit kurzer Laufzeit

Die einzigartigen Eigenschaften kurzlaufender Anleihen bieten Anlegern Zugang zu einem weniger volatilen Segment des breiteren Marktes für festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating.

Kurzlaufende IG-Anleihen können in einem durch negative Realrenditen geprägten Marktumfeld attraktive und verhältnismäßig beständige Renditen abwerfen. Grafik 1 verdeutlicht, dass Anleger ihre Rendite jedoch steigern können, indem sie ein geringes Risiko eingehen und in Kurzläufer von qualitativ hochwertigen Unternehmen investieren, ohne ein zusätzliches Zins-/Durationsrisiko einzugehen.

Grafik: Kurzlaufende Investment-Grade-Anleihen bieten eine attraktive Rendite und reizvolle Spreads bei niedriger Duration

Quelle: Aegon Asset Management

Bewertung klimabedingter Transitionsrisiken

Es ist unerlässlich, die potenziellen Risiken für die Cashflows eines Unternehmens zu erkennen, um den konservativen Charakter kurzlaufender Anleihen beizubehalten. Die aktive Verwaltung von ESG-Risiken, einschließlich klimabezogener Risiken, sollte daher bei jeder Anlageentscheidung eine wichtige Rolle spielen.

Um die Wesentlichkeit von Risiken des Klimawandels für Anleihen zu bewerten, fokussiert sich das Research in der Regel auf die potenziellen Auswirkungen von Transitions- und physischen Risiken. Dies umfasst die Bewertung zahlreicher Emissionskennzahlen, um Investoren dabei zu unterstützen, den CO₂-Fußabdruck unterschiedlicher Investitionen zu ermessen.

Es ist möglich, ein Portfolio aus Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit zu konstruieren, das sich auf Aspekte der Klimatransition fokussiert – ohne Verluste bei der erwarteten Rendite zu erleiden. Anstatt Unternehmen mit höheren Kohlenstoffemissionen oder diesbezüglich maßgebliche Sektoren einfach auszuschließen, können Portfolios so zusammengestellt werden, dass sie in Unternehmen investieren, die solide und glaubwürdige Pläne für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft haben und daher besser auf die Netto-Null-Ziele von Anlegern abgestimmt sind. Dieser Ansatz dürfte auch unter Investoren Anklang finden, da Regulierungs-, Gesellschafts- und Investitionsdruck ein größeres Bewusstsein für klimabezogene Risiken schaffen.

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