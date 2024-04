Lohnt es sich aktuell in Immobilien zu investieren? Diese Frage stellen sich sicher viele Anleger. Eine große Rolle spielen dabei die Mietrenditen. Und die steigen weiterhin, wie eine Analyse des Immobilienfinanzierungsvermittlers Baufi24 zeigt.

Betrachtet hat das Unternehmen die Top-30-Städte in Deutschland und die dortigen Brutto-Mietrenditen Ende Januar 2024 mit denen von Ende Juni 2023 verglichen. Das Ergebnis: Im Schnitt erhöhte sich die Rendite auf Mietimmobilien um 0,3 Prozentpunkte auf 3,92 Prozent.

Baufi24-Chef: Investition in Wohneigentum macht sich bezahlt

„Der Anstieg bei den Mietrenditen zeigt, dass sich eine Investition in Wohneigentum zu Kapitalanlagezwecken aufgrund der wieder attraktiver gewordenen Finanzierungsbedingungen jetzt erst recht bezahlt machen kann“, sagt Tomas Peeters, Geschäftsführer von Baufi24 und Chef der Bilthouse-Gruppe.

In den vergangenen Monaten gingen die Kaufpreise für Eigentumswohnungen vielerorts zurück oder blieben zumindest gleich, während die Mietpreise weiter gestiegen sind. Peeters rechnet damit, dass sich dieser Trend fortsetzen wird: „Wohnraum ist in Deutschland strukturell knapp und daran dürfte sich auch in den kommenden Jahren nichts ändern.“

Stuttgart unter den A-Städten auf Platz eins

Unter den sieben A-Städten Berlin, Hamburg, München, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Stuttgart landet die Metropole in Schwaben laut Baufi24 aktuell auf Platz eins in Sachen Mietrendite. Ende Januar 2024 lag sie nicht nur bei guten 4,04 Prozent, sondern hat im Vergleich zu Ende Juni 2023 auch um beachtliche 0,52 Prozentpunkte zugelegt.

Dahinter folgen Köln mit 3,67 Prozent Rendite, Frankfurt mit 3,4 Prozent und München mit 3,12 Prozent. In der bayrischen Landeshauptstadt kommt dieses Ergebnis vor allem deshalb zustande, da der Kaufpreis pro Quadratmeter seit Mitte des vergangenen Jahres um fast 11 Prozent auf 8.435 Prozent absackte. So stieg die Brutto-Mietrendite um 0,49 Prozentpunkte.

Chemnitz für Immobilienanleger am attraktivsten

Unter den B-Städten ist für Kaufinteressenten der Ruhrpott besonders attraktiv. Hier können Anleger in sechs Städten eine Mietrendite von mehr als 4,5 Prozent erzielen. Dazu zählen Gelsenkirchen (5,44 Prozent), Wuppertal (4,89 Prozent), Duisburg (4,85 Prozent), Dortmund (4,65 Prozent), Bochum (4,64 Prozent) und Essen (4,51 Prozent).

Eine noch höhere Rendite lässt sich nur in einer ostdeutschen Stadt erzielen: In Chemnitz liegt der Wert bei 5,04 Prozent.

