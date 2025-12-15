Der Aufwärtstrend der Märkte könnte auch 2026 anhalten. Ein mögliches Ende der Tech-Dominanz würde dabei neue Chancen in anderen Bereichen eröffnen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Für ein von so viel Unsicherheit geprägtes Jahr war 2025 ein erstaunlich gutes Börsenjahr, und vieles spricht für weitere Marktgewinne 2026. Der robuste Privatsektor und die weltweite Geld- und Fiskalpolitik sorgen für Zuversicht. Eine globale Konjunkturbelebung könnte in vielen Bereichen neue Anlagechancen schaffen – ein guter Anlass, die Vermögensaufteilung zu überdenken.

Fünf Anlagethemen für 2026

Wir haben mehrere spannende Anlagethemen für 2026 identifiziert.

1. Mehr Wachstum und Marktbreite

Leitzinssenkungen und staatliche Konjunkturprogramme sollten die Wirtschaft ankurbeln. Selbst ein bescheidener Aufschwung könnte spürbare Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben. Ein Ende der Big-Tech-Dominanz und eine zunehmende Marktbreite sollten Anlegern neue Diversifikationsmöglichkeiten eröffnen.

Anlagechancen: Zyklische Sektoren, Aktien mit geringerer Marktkapitalisierung und Value-Aktien.

2. Schwächerer US-Dollar

Unterschiede in der Richtung der Geldpolitik – weitere Zinssenkungen in den USA, kaum noch Lockerungen in Europa und China, höhere Zinsen in Japan – dürften den US-Dollar weiter schwächen.

Anlagechancen: Schwellenmärkte, rohstoffbezogene Vermögenswerte, Industrierohstoffe und Edelmetalle

3. KI-Konzentrationsrisiken reduzieren

Ob Hype oder fundamental gerechtfertigt – wir gehen vorerst davon aus, dass KI ein großes Anlagethema bleibt. Gewisse Portfolioanpassungen erscheinen jedoch sinnvoll, um wachsenden Konzentrations- und Bewertungsrisiken zu begegnen.

Anlagechancen: Weniger hoch bewertete chinesische Technologiewerte, Unternehmen, die mithilfe von KI Kosteneinsparungen erzielen oder neue Produkte an den Markt bringen

4. Starke Schwellenmärkte

Für 2026 spricht vieles für eine anhaltende Outperformance von Schwellenländeraktien: die erwartete Dollar-Abwertung, positive Impulse für Inlandsnachfrage und Aktienmärkte durch weitere Zinssenkungen, überdurchschnittliche Wachstumsraten und der globale Ausbau der KI-Infrastruktur.

Anlagechance: Chinesische Aktien

5. Private Credit als Diversifikator

Private Credit bleibt eine attraktive Anlageoption für Investoren, die jenseits traditioneller Kreditmärkte nach Ertragschancen suchen. In einem günstigen Risikoumfeld mit höherem Wachstum, stabiler Inflation und einer expansiveren US-Geldpolitik schneidet die Anlageklasse meist gut ab.

Disclaimer:

Wesentliche Risiken

Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

Wichtige Informationen:

Diese Anzeige dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein.



Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

Herausgegeben durch Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg; Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zurich, Switzerland.

RO498870