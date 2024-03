Die Investmentbabos im Interview „Besonders gefährlich sind Begriffe wie die Wahrheit, mit Sicherheit oder ich weiß es“

Die Investmentbabos Michael Duarte und Endrit Çela plaudern in ihrem Podcast über alles, was die Finanzwelt bewegt. Bei uns erzählen sie von ihren größten Anlagefehlern, warum sie nicht in jede Aktie investieren dürfen und wohin die Einnahmen des Podcasts fließen.

© Endrit Çela, Michael Duarte / Christin Jahns mit Canva

DAS INVESTMENT: Für alle, die euch noch nicht kennen, nur kurz: Wer seid ihr und wie seid ihr in die Investmentbranche gekommen?

Endrit Çela: Ich arbeite für die Frankfurter Fondsboutique Shareholder Value Management AG (SVM AG). Der Investmentbabo-Podcast ist ein gemeinsames Projekt von Michael und mir, das wir ursprünglich als Anlagespiel gestartet haben. Mit 16 Jahren habe ich meine erste Aktie gekauft. Damals lebte ich in den USA und setzte auf Microsoft, eine prozyklische Investition, aus der ich mit Verlust ausgestiegen bin. Danach verging einige Zeit, in der ich fast vergessen hatte, dass ich damals überhaupt eine Aktie gekauft hatte. Bis ich mit 24 Jahren wieder in die Investmentwelt einstieg, diesmal über ein Praktikum.

Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass es vielen Menschen so geht: Sie kaufen etwas, weil es ihnen empfohlen wurde, und steigen sofort aus, wenn es nicht gut läuft. Ich glaube, daraus leitet sich ein bisschen meine Berufung ab: Menschen dabei zu helfen, zu verstehen, was sie kaufen, die Geschäftsmodelle zu verstehen und die Emotionen beiseitezuschieben, wenn es um Investitionen geht.

Michael Duarte: Ich war der klassische Wirtschaftsstudent. Obwohl ich gerne sagen würde, dass ich mich in Aktien verliebt habe, stimmt das nicht ganz. In der Schulzeit habe ich mich auf Investments konzentriert. Meine erste Anlage hatte mit dem Thema Wasser zu tun, auf das ich durch einen Bekannten aufmerksam wurde. Die Problematik der Wasserknappheit hat mich so fasziniert, dass ich 2004 in den Pictet Water Fund investiert habe. Die Anteile halte ich bis heute, sie dienen als Vorsorge für meine Kinder. So habe ich meinen Weg in die Branche gefunden. Danach habe ich lange Zeit Berater ausgebildet. In dieser Zeit entstand auch der Investmentbabo, ein Quiz, bei dem es darum ging, den fittesten Berater zu finden. Später wechselte ich zur Fondsboutique Clartan Associés und lernte Endrit auf einer Messe kennen.

Und wie kam es zur Podcast-Idee?

Michael: Wir verstanden uns auf Anhieb und redeten sowieso die ganze Zeit miteinander. Also haben wir uns einfach hingesetzt und die erste Folge in einem Hotelzimmer in Berlin aufgenommen, um zu sehen, was daraus wird. Am 14. Februar 2020 haben wir die erste Episode veröffentlicht und mit der Zeit ist das Ganze immer größer geworden. Später haben wir sogar zwei Songs von der Community bekommen.

„Wir geben keine Prognosen ab, auch nicht aus Spaß “

Wie findet ihr eure Themen?

Endrit: Die Frage stellte ich mir von Beginn an: Worüber soll ich reden? Aber wenn man zu zweit ist, merkt man, dass man viel zu erzählen hat und offensichtlich gibt es ein Publikum dafür. Am Anfang dachte ich, dass wir innerhalb eines Jahres alles erzählt hätten. Doch dann merkten wir, dass sich die Themen und die Welt ständig verändern. Es gibt immer wieder neue, spannende Dinge, und auch unsere Meinung kann sich ändern.

Michael: Theoretisch könnten wir auch etwas revidieren, wenn wir total daneben lagen, aber das ist bisher nicht wirklich passiert. Wir geben auch keine Prognosen ab, auch nicht aus Spaß. Man kann sagen, dass die Zinsen in der nächsten Zeit wahrscheinlich sinken werden, aber das ist keine wirkliche Prognose. Wir distanzieren uns komplett von solchen Vorhersagen, dass ein bestimmter Index zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Stand sein wird.

Besonders gefährlich sind Begriffe wie „die Wahrheit“, „mit Sicherheit wird das passieren“ oder „ich weiß es“.

Welche Gäste im Podcast fandet ihr besonders spannend?

Endrit Çela (links), Michael Duarte (rechts) mit den DI-Academy-Redakteuren Christin Jahns (m.r) und Sven Stoll (m.l.) © Sven Stoll

Michael: Eine kleine Reihe in unserem Podcast heißt „Fondsmanager im Fokus“, und es erstaunt mich immer wieder, wie nah wir in den Gesprächen an die Gäste herankommen. Wir hatten zum Beispiel die beiden Fondsmanager Frank Fischer und Ufuk Boydak zu Gast. Persönlich fand ich die Folge über islamkonformes Investieren besonders spannend, weil es für mich ein neues Thema war. Obwohl ich grob wusste, worum es geht, wurde ich doch sehr überrascht. Zum Beispiel dachte ich, Zinsen gehen im Islam gar nicht, aber es geht doch, man muss nur den Kontext kennen. Das fand ich persönlich sehr spannend.

Endrit: Die Folge über NFTs hat mir sehr gut gefallen, vor allem wegen der Aufregung unseres Gastes Yannick (Anm. d. Red.: Yannick Mayer, Co-Founder von Eternalyst AG). Man merkt wirklich, dass wir als Moderatoren das Ganze ganz normal finden - wir starten einfach einen Zoom- oder einen Teams-Call, schalten unsere Mikrofone ein und legen los. Aber für unsere Gäste ist es vielleicht so, als wären sie plötzlich in einer Fernsehsendung gelandet, ohne es zu merken. Yannick war wirklich super aufgeregt und hat am Anfang sogar vergessen, die grundlegenden Fragen zu NFTs zu beantworten. Man merkte, dass er im Kopf schon viel komplexere Antworten formuliert hatte und sich fragte, wie er das jetzt am besten erklären sollte. Trotzdem kam das Thema sehr gut an. Wir hatten auch den Krypto-Experten Sascha Huber, der sehr informativ war. Überhaupt lernen wir bei vielen unserer Gäste noch viel dazu.

Das macht den Erfolg des Podcast wahrscheinlich ein Stück weit aus…

Michael: Genau aus diesem Grund scripten wir nicht und bereiten uns auch nicht vor. Denn dann wäre die Überraschung nicht echt. Ich versuche immer, die Fragen zu stellen, von denen ich denke, dass sie die Leute interessieren würden. Das erscheint mir auch als das Geheimnis unseres Erfolgs.

Ihr verdient durch die Streams ein wenig Geld und spendet es. Wo fließt das Geld hin?

Michael: Genau, unsere Einnahmen gehen zu 100 Prozent an „Children for Ghana“. Dahinter stehen zwei junge Leute, die dort einmal ein freiwilliges soziales Jahr gemacht haben und danach gesagt haben: „Das ist ja schade, jetzt sind wir wieder weg und das war's dann?“ Deshalb haben sie sich weiter engagiert. Konkret werden für 14 Kinder die Schulgebühren bezahlt oder erstattet. Das Projekt ist unglaublich transparent. Man kann eine Excel-Liste anfordern und es gibt einen Lehrer, der das Projekt betreut. Die beiden jungen Studenten verdienen keinen Cent daran. Wir finden es toll, dass wir alles, was wir verdienen, spenden. Wir fragen auch alle unsere Gäste, ob sie uns unterstützen wollen, aber das ist kein Muss. Es ist einfach schön, wenn auch sie ein bisschen dazu beitragen können.

Wie investiert ihr privat?

Endrit: Ich verfolge eine 50/50-Strategie. Mein Ziel ist es, mir einen Track Record aufzubauen, um später einmal selbst als Fondsmanager tätig zu werden und meine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Deshalb investiere ich die Hälfte in Einzelaktien und die andere Hälfte in ETFs und Fonds. Bei Aktien bin ich sehr opportunistisch. Ich schaue mir gerne die Bewertungen an und interessiere mich besonders für die Eigenkapitalrendite. Ich achte auf gute Geschäftsmodelle, bin aber auch offen für Schnäppchen. Natürlich darf ich nicht schalten und walten, wie ich möchte, sondern muss mich hier an die Compliance Vorgaben der SVM AG halten. Sprich: Ich darf nicht in Titeln investieren, die auf der Blacklist meines Arbeitgebers sind. Ansonsten investiere ich in amerikanische und japanische Aktien und besitze einige deutsche Nebenwerte. Insgesamt halte ich etwa 20 bis 25 Aktien.

Michael: Ich investiere überhaupt nicht in einzelne Aktien. Bei uns (Clartan Associés) werden Aktieninvestments etwas strenger gehandhabt, insbesondere für Leute in der Fondsindustrie gelten besondere Regeln. Im Moment habe ich nur aktiv gemanagte Fonds. Prinzipiell würde ich auch in ETFs investieren, obwohl ich derzeit keine besitze. Generell bin ich aber sehr breit investiert. Den Pictet Water Fund habe ich bereits erwähnt. Wenn ich mich in eine Strategie verliebt habe, dann bleibe ich dabei.

Ich bin bei meinen Anlagen viel weniger aktiv, als viele Leute denken. Nur weil man sich jeden Tag damit beschäftigt, heißt das nicht, dass man das Rad immer wieder neu erfinden muss.

Natürlich überprüfe ich, ob der Track Record stimmt und die Strategie noch Sinn macht. Wenn das der Fall ist, bleibe ich dabei, wenn nicht, wechsle ich den Fonds. Die Frage nach ETFs kommt immer wieder auf. Diese sind für mich eine Option, wenn ich nur in einen Sektor investieren möchte, der gerade massiv unter Druck steht und ich keinen guten aktiv gemanagten Fonds finde.

Insiderhandel und Marktmanipulation ausschließen

Könnt ihr noch einmal erläutern, warum ihr nicht in jede Einzelaktie investieren dürft?

Endrit: Das hängt mit dem Thema Insiderhandel zusammen. Angenommen, ich kaufe heute Aktien der Firma XY, und morgen investiert meine Firma, sagen wir, 5 Millionen Euro in diese Aktien. In einem solchen Fall müssen wir dies der Bafin melden, da es theoretisch wie Insiderhandel aussehen könnte. Die Frage ist dann, ob wir das gut erklären können. Jede Gesellschaft hat unterschiedliche Regeln in Bezug auf Insiderhandel. Einige müssen Aktienkäufe einige Monate im Voraus ankündigen, während andere Gesellschaften wiederum andere Regeln haben. Besonders bei Small- und Micro-Caps könnte es nicht nur zu Insiderhandel, sondern auch zu Marktmanipulation kommen. Deshalb müssen Fondsgesellschaften hier sehr streng vorgehen, und es wird von uns verlangt, alles offenzulegen.

Was waren eure schlechtesten Investments?

Michael: Ich habe einmal auf eine Frage geantwortet, dass ich noch nie Verluste gemacht habe, aber das stimmt nicht ganz. Aufgrund meines langen Anlagehorizonts ist das sehr selten, aber ich hatte vor 2008 Immobilienfonds, und wer sich daran erinnert, weiß, dass diese Fonds 2009 und 2010 komplett den Bach runtergegangen sind. Ich habe Geld verloren, aber nicht viel. Die Fonds wurden abgewickelt, und wenn ein Fondsmanager gezwungen ist, Immobilien zu verkaufen, und der Markt weiß das, dann macht man in der Regel keinen Gewinn. Das ist jetzt wieder ein großes Thema in der Branche und wir haben schon eine Folge dazu gemacht, weil wir wieder vor einer ähnlichen Situation stehen. Alles in allem waren es für mich etwa 10 Prozent, mehr aber Gott sei Dank nicht.

Endrit: Bei mir war es die Wirecard-Aktie. Ich habe sie als opportunistische Position gekauft, als sie schon rund 70 Prozent verloren hatte. Ich dachte, die werden sowieso gerettet, die werden übernommen. Also bin ich bei etwa 30 Euro eingestiegen, dann ist der Kurs auf etwa 15 Euro gefallen. Da habe ich meine Position verkauft. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Ich kaufte wieder, als der Kurs auf einen Euro fiel, und verkaufte bei 3 Euro. Das Ganze passierte innerhalb von nur zwei Stunden. Hätte ich noch eine Stunde gewartet, wäre es anders ausgegangen. Das war eine Art Risikotraining für mich. Normalerweise mache ich so etwas nicht, aber:

Ich sitze vor dem Bildschirm und kann solche Entscheidungen treffen, aber das würde ich anderen nicht empfehlen, weil sie andere Berufe haben!

Hätte ich wirklich bis mittags gewartet, wie ich es geplant hatte, wäre der Aktienkurs auf 0,70 Euro gefallen und ich hätte alles verloren. Es war ein riskantes Spiel, aber ich hatte Glück und konnte das Geld rechtzeitig herausholen.

Welche Fehler sollten Anleger unbedingt vermeiden?

Michael: Das ist eine gute Frage. Ich würde davon abraten, wichtige Investitionsentscheidungen spät abends im Bett zu treffen. Das ist schon deshalb keine gute Idee, weil die Spreads auf den Plattformen, die zu dieser Zeit geöffnet sind, oft sehr hoch sind. Aber ich glaube, noch wichtiger ist es, nicht zu erwarten, dass man innerhalb von drei Tagen Millionär wird, wie manche Leute immer wieder behaupten. Die Menschen müssen verstehen, dass es Jahre dauern kann, ein Vermögen aufzubauen. Es ist wichtig, breit aufgestellt zu sein. Wer nicht bereit ist, sein Geld für mindestens fünf Jahre anzulegen, sollte sich lieber etwas anderes überlegen. Ansonsten ist es wie Lotto spielen.

Wobei das im Angesicht der Bitcoin-Rally schwer zu vermitteln ist.

Michael: Genau! Ein Psychologe hat mir einmal gesagt, dass das Gehirn stark von zwei Gefühlen gesteuert wird: Angst und Gier. Die Angst, etwas zu verpassen, ist das eine. Das wird erst wichtig, wenn ich sehe, dass mein Nachbar Geld verdient oder meine Schwester ein dickes Auto fährt oder mein Vater oder mein Cousin oder irgendein Kumpel plötzlich unglaublich viel Geld hat. Dann kommt die Gier. Ich kenne so viele Leute, die ihr ganzes Geld in Krypto reinbuttern. Ich kann nur raten:

Investiert gerne, aber bitte diversifiziert euer Portfolio und steckt nicht mehr als 10 Prozent eures Vermögens in eine einzelne Anlage.

Endrit: Absolut, letztlich ist es eine Frage der Erwartungshaltung. Entscheidungen aus einer bequemen Position heraus zu treffen, ist meistens der falsche Weg. Wenn die Erwartungshaltung 100 Prozent Rendite ist, dann ist das unseriös. Das ist wirklich unseriös und hoch spekulativ. Im Qualitätsbereich, gibt es keine Aktie, die von heute auf morgen um 100 Prozent steigt. Weder Microsoft noch Amazon oder andere Unternehmen schaffen das. Deshalb ist es wichtig, realistische Erwartungen zu haben.

Michael: Hohe dreistellige Renditen sind möglich, aber auch die Wahrscheinlichkeit, auf die Nase zu fallen, ist in diesem Fall besonders hoch. Es ist wichtig, die Risiken solcher hochspekulativen Investitionen zu erkennen und sich darüber im Klaren zu sein, dass sie mit einem erheblichen Verlustrisiko verbunden sind.

Aktiv oder passiv: Kosten als entscheidender Faktor

Ein Thema, das viele Anleger interessiert, ist die Abgrenzung zwischen aktiven und passiven ETFs und wo genau diese Trennlinie verläuft. Könnt ihr dazu etwas sagen?

Endrit: Grundsätzlich geht es bei aktivem und passivem Management um die Frage, welcher Index als Benchmark verwendet wird. Beispielsweise hat der Ark Innovation Fund von Cathie Wood den S&P 500 als Basisanlageuniversum. Die aktive Komponente besteht darin, dass das Management entscheidet, welche Aktien daraus berücksichtigt werden. Je nach Analyse können dies alle 500 Aktien oder auch nur die Top 20 sein. Ein ETF an sich bedeutet zunächst nur, dass er an der Börse gehandelt wird. Im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds sind sie in der Regel günstiger. Das liegt unter anderem daran, dass viele Fonds Bestandsprovisionen erheben, die Zusatzkosten verursachen. Meines Erachtens ist es aber wichtig, weniger über die Kosten und mehr über die Produkte zu sprechen, die für den Anleger geeignet sind, damit er nicht aus seiner Anlage aussteigt, sondern sein Ziel erreicht.

Michael: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Die Kostenquote eines aktiven ETFs wäre ohne die Vorarbeit innerhalb einer Fondsgesellschaft nicht haltbar, da das gesamte Research im Hintergrund nicht in den Gebühren enthalten ist. Bei einem aktiven ETF gibt es auf jeden Fall ein Management, das sich Gedanken macht. Im Gegensatz dazu ist ein Smart-Beta-ETF ein passiver Fonds, der einen Index abbildet, aber eine spezielle Strategie verfolgt, um möglicherweise besser als die Benchmark abzuschneiden. Typischerweise basieren diese Strategien auf Faktoren wie Unternehmensgröße, Volatilität, Momentum oder Contrarian-Strategien.

Diese Strategien haben sich historisch bewährt und sollen langfristig eine bessere Performance erzielen. Allerdings gibt es eine akademische Diskussion darüber, ob Smart-Beta-ETFs wirklich noch als passiv bezeichnet werden können. Dennoch gibt es klare Regeln und Methoden, warum bestimmte Aktien in den Index aufgenommen werden und andere nicht.

Passiv klingt immer so, als würde nichts passieren, aber in Wirklichkeit hat der Anleger immer noch die Wahl, welchen passiven ETF er kaufen möchte.

Ein aktiver ETF ist näher am aktiven Management eines Fonds, während ein Smart-Beta-ETF näher am klassischen passiven Management ist, jedoch mit einer speziellen Strategie.

Endrit: Ein systematischer Ansatz ist in der Regel auch deshalb kostengünstiger, da es von vorneherein klare Abläufe gibt. Es gibt keine Analysten, die bis spät in die Nacht arbeiten müssen, um zu entscheiden, ob sie jetzt Aktien von Apple oder Netflix kaufen oder nicht. Das macht aktiv gemanagte Fonds etwas teurer, aber das ist auch gerechtfertigt, weil man schneller auf Marktveränderungen reagieren kann. In unserem Fall, dem Frankfurter Ucits Modern Value ETF, können wir zum Beispiel nur alle drei Monate Änderungen vornehmen, während ein aktiv gemanagter Fonds schon am nächsten Tag Netflix kaufen oder verkaufen kann, je nach den aktuellen Ergebnissen.

Geht ihr davon aus, dass nach und nach immer mehr Anleger zu aktiven ETFs wechseln, weil sie günstiger sind als aktive Fonds und trotzdem ein Manager da ist, der sich kümmert?

Michael: Nun, der klassische passive Investor stellt oft die Kosten in den Vordergrund und wählt das günstigste Produkt. In meinen regelmäßigen Analysen der zehn meistverkauften ETFs der vergangenen fünf Jahre habe ich noch nie ein Smart-Beta-Produkt gesehen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Smart-Beta-Produkte tendenziell teurer sind und daher in den Vergleichslisten weiter unten stehen. Diejenigen, die solche Produkte kaufen, sind wahrscheinlich Experten auf diesem Gebiet und verstehen den Mehrwert, den diese Produkte bieten können.