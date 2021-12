Redaktion 14.10.2015 Lesedauer: 1 Minute

Investmentbanker stehen vor dem Burnout Insider über seine Erfahrungen als Analyst bei Goldman Sachs & Co.

Die Arbeitsbedingungen im Investmentbanking kamen 2013 in Verruf, als ein Praktikant der Bank of America Merrill Lynch an einem epileptischen Anfall starb, nachdem er 72 Stunden durchgearbeitet hatte. Seitdem hat sich aber nichts geändert, meint ein Insider.