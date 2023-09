Steuer-Experte Andreas Beys Investmentbesteuerung: Vorabpauschale wird wieder wichtig

In den letzten Jahren ist es ruhig in Sachen Vorabpauschale geworden. Anleger, die in offene, thesaurierende Investmentfonds oder ETFs investiert hatten, mussten sich keine großen Gedanken darüber machen, ob sie Anfang des Jahres ausreichend Geldrücklagen auf den Liquiditäts- beziehungsweise Referenzkonten liegen hatten, um die fälligen Kapitalertragsteuern bezahlen zu können. Das ändert sich nun.

Basiszins steigt von 0 auf 2,55 Prozent

Es gibt einen wesentlichen Grund dafür, weshalb sich Anleger bis Ende des Jahres mit dem Thema wieder beschäftigen sollten. Der für die Ermittlung der Vorabpauschale 2024 wichtige Basiszins beträgt nun 2,55 Prozent. In den Vorjahren lag er bei 0,87 Prozent (2019), 0,52 Prozent (2020), 0,07 Prozent (2021) und 0 Prozent (2022, 2023) und somit deutlich niedriger – was zu deutlich geringeren oder gar keinen Steuerzahlungen führte.

Grundsätzlich gilt natürlich weiterhin: Die Vorabpauschale fällt Anfang 2024 nur dann an, wenn der Investmentfonds eines Anlegers das aktuelle Kalenderjahr (2023) mit einem Plus beendet. Da sich die meisten aktiven Fonds und ETFs im laufenden Jahr bisher positiv entwickelt haben, sollten Anleger aktuell davon ausgehen, dass die Vorabpauschale Anfang 2024 ermittelt wird – sofern sich das Börsenumfeld bis zum Jahresende nicht deutlich eintrübt.

In der folgenden Abbildung ist dargestellt, wie die Vorabpauschale ermittelt wird.

Grafik: Anhand dieser Matrix wird die Vorabpauschale ermittelt.

Die Höhe der Vorabpauschale hängt insbesondere vom sogenannten Basisertrag ab (zweite Frage der Ermittlungsmatrix). Um den Basisertrag für 2024 zu ermitteln, wird der von der Deutschen Bundesbank ermittelte Basiszins zum 2. Januar 2023 benötigt. Dieser betrug damals 2,55 Prozent. Die 2,55 Prozent werden noch einmal mit dem Faktor 0,7 gekürzt und das Ergebnis (1,79 Prozent) mit dem Rücknahmepreis des entsprechenden Fonds zum Jahresanfang 2023 multipliziert. Heraus kommt der Basisertrag.

Wichtiger Hinweis zu ausschüttenden Investmentfonds: In den folgenden Berechnungen gehen wir davon aus, dass der Anleger nur thesaurierende Investmentfonds im Bestand hat. Die Steuerzahlung fällt umso niedriger aus, umso höher der Anteil an ausschüttenden Fonds im Depot ist. Der Grund: Die Ausschüttungen im Kalenderjahr 2023 werden bei der Vorabpauschalenermittlung berücksichtig (siehe insbesondere Frage 2 „Ist der Basisertrag größer als die Ausschüttungen?“). Wenn die Ausschüttungen 2023 größer ausfielen als der Basisertrag, entfällt die Vorabpauschale – die Steuer wurde bereits im Rahmen der Ausschüttung bezahlt.

Je höher der Basiszins, desto höher die Vorabpauschale. Ein Anleger, der beispielsweise Anfang 2023 insgesamt 100.000 Euro in thesaurierenden Investmentfonds angelegt hatte, muss ohne Berücksichtigung von etwaigen Teilfreistellungen (Erklärung später) mit einer Vorabpauschale von circa 1.790 Euro (100.000 Euro x Basisertrag 1,79 % = 1.790 Euro) rechnen. Das entspricht einer Kapitalertragsteuer – inklusive Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer – von rund 501 Euro. Wenn ein maximaler Sparerpauschbetrag vorliegt, so reduziert sich die Steuerzahlung auf rund 221 Euro.

Die folgende Tabelle soll Anlegern und Anlageberatern eine grobe Orientierung geben, mit welcher Steuerzahlung (grüne Spalte) Anfang 2024 zu rechnen ist. Berücksichtigt wurde der maximale Sparerpauschbetrag, aber noch keine Teilfreistellung. Der Tabelle ist zu entnehmen, wie sich die Steuerzahlungen in Abhängigkeit zu den Anlagebeträgen verändern. Wir vereinfachen dabei, für eine genaue individuelle Berechnung sollte im Vorfeld ein Steuerberater aufgesucht werden.

Tabelle Steuerhöhe © Sauren Fonds-Service, Stand 2023

Die Tabelle zeigt vor allem im Vergleich zu den Vorjahren, dass insbesondere Anleger jenseits von 100.000 Euro Fondsbestand trotz Sparerpauschbetrag Anfang des Jahres mit Steuerzahlungen rechnen müssen – vor allem dann, wenn sie hauptsächlich thesaurierende oder sehr niedrig ausschüttende Investmentfonds im Bestand halten (siehe Hinweis zu ausschüttenden Investmentfonds).

Für Deckung auf dem Referenzkonto sorgen

Sofern der Anleger die Fondsanteile in einem deutschen Depot hält, wird die Kapitalertragsteuer samt Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer von der Depotbank ermittelt. Die Depotbank behält sie zu Lasten des Anlegers ein und führt sie an das Finanzamt ab. Anders als bei einem ausschüttenden Fonds oder bei einem Verkauf von Fondsanteilen muss der Anleger bei der Versteuerung der Vorabpauschale die Liquidität eigenständig bereitstellen. Er muss also im Vorfeld für eine ausreichende Deckung auf dem entsprechenden Referenzkonto sorgen. Es gibt jedoch auch einige Depotstellen, die automatisch Fondsanteile des Kunden veräußern, um die Liquidität zu beschaffen. Hier wäre es empfehlenswert, sich im Vorfeld über die Praktiken der Depotstelle zu informieren.

Anleger, die ihre Fondsanteile im Ausland lagern, sind zwar genauso von der Vorabpauschalenregelung betroffen. Die Vorabpauschale muss aber erst im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 2024 versteuert werden. Faktisch führt das zu einer Steuerzahlung, die erst 2025 oder später erfolgt. Für diese Anleger ergeben sich somit Steuerstundungs- und Zinsvorteile – insbesondere, da es wieder attraktive Zinsen auf Tagesgelder zu verdienen gibt.

Teilfreistellungseinstufung eines Fonds bei höherem Basiszins wichtiger

Sofern die Anleger über Misch-, Aktien- oder Immobilienfonds verfügen, wird die von der Depotbank ermittelte Vorabpauschale nochmals um den jeweiligen Teilfreistellungsprozentsatz (15 Prozent bei Mischfonds, 30 Prozent bei Aktienfonds, 60 beziehungsweise 80 Prozent bei offenen Immobilienfonds) gemindert. Entsprechend niedriger fällt dann auch die Kapitalertragsteuerbelastung aus. Bei juristischen Personen fallen die Teilfreistellungssätze sogar noch deutlich höher aus. Sie liegen für steuerliche Mischfonds bei 40 Prozent (bei der Körperschaftssteuer) beziehungsweise 20 Prozent (bei der Gewerbesteuer). Bei steuerlichen Aktienfonds sind es 80 Prozent (Körperschaftssteuer) beziehungsweise 40 Prozent (Gewerbesteuer). Die Teilfreistellungseinstufung des gehaltenen Fonds spielt somit bei juristischen Anlegern eine noch größere wirtschaftliche Rolle.

Wendet man die Teilfreistellung bei der Vorabpauschale an (hier wieder bezogen auf Privatanleger), so zeigen sich bei höherer Basisverzinsung zudem auch größere positive Effekte. So beträgt beispielsweise bei einem steuerlichen Aktienfonds (30 Prozent Teilfreistellung) die Vorabpauschale bei 1 Prozent Basisverzinsung eines Fondsanteils statt 0,70 Prozent nur 0,49 Prozent (Unterschied: 0,21 Prozent). Bei 4 Prozent Basisverzinsung beträgt sie statt 2,80 Prozent nur 1,96 Prozent (Unterschied: 0,84 Prozent). Je höher also der Basiszins, desto stärker drückt die Teilfreistellung den steuerpflichtigen Betrag in Euro nach unten.

Grafik: Vorabpauschale bei unterschiedlicher Basisverzinsung und Teilfreistellung © Sauren Fonds-Service, Stand 2023

Einstufung für Teilfreistellung ist bei Mischfonds besonders wichtig

Die Teilfreistellungseinstufung eines Fonds ist nicht nur in Bezug auf die Vorabpauschale wichtig. Fondsanleger und Anlageberater sollten generell überprüfen, wie die favorisierten Fonds eingestuft sind.

Seit dem 1. Januar 2018 hat der deutsche Gesetzgeber im Rahmen des Investmentsteuergesetzes eine Teilfreistellungsregelung eingeführt. Die Teilfreistellungen sind ein Ausgleich für die Steuerbelastung von Dividenden auf Fondsebene. Die Höhe der Teilfreistellung hängt von der Kapitalbeteiligungsquote oder vereinfacht gesagt der Mindestinvestitionsquote in Aktien ab. Diese muss in den Anlagebedingungen des Fonds festgeschrieben sein. Je nach Anlagestrategie und gewünschtem Freiheitsgrad des Mischfondsmanagers bei der Mindestkapitalbeteiligungsquote ergeben sich automatisch unterschiedliche Teilfreistellungsquoten. Auf Anlegerebene heißt das: Es ergeben sich unterschiedliche Steuerbelastungen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Unterschiede für deutsche Privatanleger, die in Mischfonds mit vergleichbarer tatsächlicher durchschnittlicher Aktienquote, aber unterschiedlich festgelegter Mindestkapitalbeteiligungsquote investieren (rotes Ausrufezeichen).

Tabelle: So viel Unterschied machen die verschiedenen Teilfreistellungsstufen © Sauren Fonds-Service, Stand 2023

Auswirkungen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger von Mischfonds

An einem Beispiel wird die Wirkung einer Teilfreistellung auf Anlegerebene deutlich:

Ein Anleger investiert in Mischfonds A. Dieser hat keine Mindestaktienquote und damit auch keine Teilfreistellung. Erzielt der Anleger einen steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn von 10.000 Euro, verbleibt nach Steuern von aufgerundet 28 Prozent (Kapitalertragssteuer + Solidaritätszuschlag + Kirchensteuer) ein Veräußerungsgewinn von 7.200 Euro beim Anleger.

Investiert der Anleger dagegen in Mischfonds B, der eine Teilfreistellung von 15 Prozent aufweist, erzielt er bei gleicher Rendite einen um 420 Euro höheren Veräußerungsgewinn nach Steuern: 7.620 Euro.

Mit Mischfonds C und einer Teilfreistellung von 30 Prozent erzielt der Anleger einen Veräußerungsgewinn nach Steuern von sogar 8.040 Euro.

Tabelle: Beispiel Mischfonds A, B und C © Sauren Fonds-Service, Stand 2023

Teilfreistellungen beeinflussen das Nachsteuerergebnis stark

Mischfondsanbieter haben somit je nach Anlagestrategie und Anlagebedingungen einen hohen Einfluss auf das Nachsteuerergebnis ihrer Anleger. Damit für Anleger und Berater unterschiedliche Mischfondsstrategien auf der Vorsteuerebene vergleichbar werden, ist zu ermitteln, welche Mehrrendite ein Mischfonds mit geringerer Teilfreistellung erzielen müsste, um auf ein ähnliches Nachsteuerergebnis zu kommen wie ein Mischfonds mit einer hohen Teilfreistellung (Fortsetzung des obigen Beispiels).

Tabelle: Beispiel Mischfonds A, B und C Fortsetzung © Sauren Fonds-Service, Stand 2023

Mischfonds B müsste gegenüber Mischfonds C einen um rund 551 Euro oder 5,51 Prozent höheren Veräußerungsgewinn vor Steuern erzielen, um den Steuernachteil auszugleichen. Im Vergleich von Mischfonds A zu Mischfonds C müsste er sogar einen um rund 1.166 Euro oder 11,67 Prozent höheren Veräußerungsgewinn vor Steuern erzielen.

Erforderliche Rendite vor Steuern bei unterschiedlicher Teilfreistellung

Die nachfolgende Grafik zeigt, welche Rendite ein Fonds ohne Teilfreistellung beziehungsweise mit 15 Prozent Teilfreistellung erreichen muss, um für den Anleger die gleiche Rendite nach Steuern zu erzielen wie ein Fonds mit 30 Prozent Teilfreistellung. Um beispielsweise eine Vorsteuerrendite von 5 Prozent per annum bei einem Fonds mit 30 Prozent Teilfreistellung zu erreichen, müsste der gleiche Fonds mit nur 15 Prozent Teilfreistellung schon 5,28 Prozent pro Jahr erzielen. Ohne Teilfreistellung müssten es sogar 5,58 Prozent sein.

Grafik: Erforderliche Vorsteuerrendite © Sauren Fonds-Service, Stand 2023

Anleger von Mischfonds mit vergleichbarer durchschnittlicher Aktienquote, aber unterschiedlicher festgelegter Kapitalbeteiligungsquote werden aufgrund ihrer verschiedenen Teilfreistellungsquoten steuerlich unterschiedlich belastet. Eine niedrigere Teilfreistellung bedeutet für deutsche Privatanleger eine höhere Steuerbelastung. Insofern kommt der Teilfreistellungsregelung bei Mischfonds eine hohe Bedeutung zu.

Dachfonds im Vorteil

Nicht zu vernachlässigen sind in dem Zusammenhang die Vorteile von Dachfonds im Vergleich zu klassischen Fonds-Vermögensverwaltungen. Anleger von Dachfonds können auf die Fondserträge eine deutlich höhere Teilfreistellungsquote erreichen als mit einer Anlage in einer klassischen Fonds-Vermögensverwaltung.

Diagramme: Vorteil defensiver Dachfonds versus Fonds-Vermögensverwaltung © Sauren Fonds-Service, Stand 2023

Legt ein Anleger beispielsweises sein Geld in einen defensiven Dachfonds an, der rund 30 Prozent indirekt über Aktienfonds in Aktien und zu 70 Prozent in Rentenfonds investiert, so erhält der Kunde auf alle Fondserträge (Vorabpauschale, Ausschüttungen und realisierte Veräußerungsgewinne) eine Teilfreistellung von 15 Prozent. Der Kunde einer klassischen Fonds-Vermögensverwaltung, die ebenfalls zu 30 Prozent in Aktienfonds und zu 70 Prozent in Rentenfonds anlegt, kann die Teilfreistellung von 30 Prozent nur auf Fondserträge erhalten, die in Verbindung mit dem Aktienfondsanteil stehen.

Diagramme: Vorteil Dachfonds gegenüber Fonds-Vermögensverwaltung © Sauren Fonds-Service, Stand 2023

Legt ein Anleger alternativ sein Geld in einen offensiven Dachfonds an, der rund 70 Prozent indirekt über Aktienfonds in Aktien und zu 30 Prozent in Rentenfonds investiert, so erhält er auf alle Fondserträge (Vorabpauschale, Ausschüttungen und realisierte Veräußerungsgewinne) eine Teilfreistellung von 30 Prozent. Der Kunde einer klassischen Fonds-Vermögensverwaltung, die inhaltlich vergleichbar anlegt, kann die Teilfreistellung in Höhe von 30 Prozent auch hier nur auf Fondserträge erhalten, die in Verbindung mit dem Aktienfondsanteil stehen.

Der obige Effekt erhöht sich bei betrieblichen Anlegern nochmals sehr deutlich, da diese – wie oben beschrieben – auf die Fondserträge höhere Teilfreistellungsquoten erhalten.

Fazit: Anleger sollten sich auf Steuerzahlungen einstellen

Die Erhöhung des Basiszinses von 0 auf 2,55 Prozent hat enorme Auswirkungen auf die Höhe der Vorabpauschale, die Anfang 2024 ermittelt wird. Anleger sollten prüfen, mit welchen Steuerzahlungen sie Anfang 2024 rechnen müssen. Sie sollten auch prüfen, ob sie die Liquidität selbst bereitstellen müssen oder ob vertraglich mit der Depotbank geregelt ist, dass die Liquidität automatisch durch einen Verkauf von Fondsanteilen beschafft wird. Zudem ist es ratsam, die gehaltenen Fonds nach ihrer Teilfreistellungseinstufung zu überprüfen. Dies gilt insbesondere auch für Anleger, die ihr Geld von Dritten in einem Dachfonds oder einer klassischen Fonds-Vermögensverwaltung verwalten lassen.



Über den Autor:

Andreas Beys ist Finanzvorstand des Kölner Dachfondshauses Sauren. Beys ist außerdem Mitglied im Steuerausschuss des deutschen Fondsverbands BVI. In einer Kolumne für DAS INVESTMENT beleuchtet Beys wichtige Themen der Investmentfondsbesteuerung aus der Perspektive von Anlegern und Finanzberatern. Zur aktuellen Kolumne gibt es ein Webinar, das hier erreichbar ist.