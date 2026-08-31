Der Fondsmarkt für Privatanleger in Indien entwickelt sich in schnellem Tempo, sagt Gastautor Rasmus Nemmoe.

„Indien ist vergleichbar mit China vor 25 Jahren – mit den gleichen Chancen“

Indiens Vermögensverwaltungsbranche wächst rasant. Steigende Vermögen der privaten Haushalte, mobil ausgerichtete Anlageplattformen und Programme zur finanziellen Bildung haben die Nachfrage nach Anlageprodukten deutlich erhöht. Das Gesamtvermögen der Investmentfonds belief sich im Juli 2026 auf 85,8 Billionen INR (899 Milliarden US-Dollar), nach 15 Billionen INR (225 Milliarden US-Dollar) ein Jahrzehnt zuvor.

Davon profitieren Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Anlagegeschäfts, darunter Computer Age Management Services (CAMS) mit Sitz in Chennai. Weil CAMS vor allem für Investmentgesellschaften arbeitet, dürfte das Unternehmen von dem Trend profitieren, dass Privathaushalte einen wachsenden Teil ihres Vermögens an Indiens Kapitalmärkten investieren.

Der Aufstieg des indischen Anlegers

Die digital versierten indischen Anleger von heute sind Teil einer längeren Entwicklung. Anfang der 1990er Jahre brachte die Regierung Reformen der Industrie-, Handels- und Finanzpolitik auf den Weg, um die Wirtschaft zu liberalisieren. 1993 erlaubte die Aufsichtsbehörde erstmals privaten und ausländischen Anbietern, Investmentfonds aufzulegen.

Jüngere Reformen haben die Anreize für Kapitalmarktinvestitionen weiter erhöht. Die Demonetisierung im Jahr 2016 führte dazu, dass große Bargeldbestände in das formelle Finanzsystem gelangten, dort in Bankeinlagen umgewandelt und anschließend in höher verzinsliche Investmentfonds gelenkt wurden. Bereits 2012 hatte die indische Aufsichtsbehörde Vermögensverwalter (Asset Management Companies, AMCs) verpflichtet, einen kleinen Teil ihres Vermögens für Anlegeraufklärung und Sensibilisierung einzusetzen.

Trotz dieser Entwicklung bleibt der Anteil der privaten Haushalte an Investmentfonds und am Aktienmarkt insgesamt im Vergleich zu anderen großen Volkswirtschaften gering. Es spricht jedoch einiges dafür, dass die Marktdurchdringung weiter steigen wird.

Indiens Bemühungen, eine breitere Beteiligung privater Haushalte am Aktienmarkt zu fördern, könnten eine ähnliche Dynamik auslösen. Die indische Bevölkerung ist heute etwas jünger als die der USA während ihres damaligen Investmentbooms, was auf ein längeres Wachstumspotenzial hindeutet. Hinzu kommt: Anleger in Indien haben inzwischen Zugang zu einer wachsenden Auswahl an Anlage-Apps, darunter Groww, ET Money und Zerodha Coin.

Mit steigender Nachfrage entstehen Chancen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Brokern und Börsen bis hin zu Vermögensverwaltern (AMCs) und Ratingagenturen. Eine zentrale Rolle spielen Register- und Transferstellen (Registrar and Transfer Agents, RTAs), die im Auftrag von Fondsmanagern Kontoeröffnungen, Transaktionen, Compliance-Anforderungen und die Anlegerkommunikation, einschließlich Anfragen und Beschwerden, abwickeln. In dieser Nische sticht ein Unternehmen besonders hervor: CAMS.

Fallstudie: CAMS

CAMS wurde 1988 gegründet und begann als Anbieter von Software-Entwicklung und Computerschulungen, bevor das Unternehmen in den Finanzdienstleistungssektor wechselte. Vor der Einführung entmaterialisierter Wertpapierkonten mussten noch prall gefüllte Jutesäcke und Stahlkoffer mit physischen Aktienurkunden und Registrierungsformularen quer durch das Land transportiert werden.

Aufbauend auf seinem Software-Hintergrund begann CAMS, an Systemen zu arbeiten, um diese Prozesse zu digitalisieren und die Effizienz zu steigern. Mit der Öffnung der Investmentfondsbranche erkannte das Unternehmen seine große Chance, und 1995 gewann es seinen ersten Investmentfonds-Kunden, Alliance Capital.

Obwohl CAMS zu den ersten RTAs auf dem Markt gehörte, verschärfte sich der Wettbewerb bald, da neue Marktteilnehmer von westlichen Finanzriesen wie Citibank und der Deutschen Bank unterstützt wurden. Dennoch entwickelte sich CAMS zum führenden RTA für Investmentfonds.

Ein Grund dafür war die konsequente Ausrichtung auf den Kundenservice. CAMS setzte neue Maßstäbe, indem das Unternehmen Kundenbeschwerden innerhalb von 24 Stunden beantwortete. In einer Branche, in der Antworten üblicherweise erst nach 30 Tagen erfolgten, war das ein deutlicher Unterschied.

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Der konsequente Einsatz moderner Technologie ermöglichte es CAMS, internationale Standards in der Buchführung zu erfüllen und den lokalen regulatorischen Anforderungen oft einen Schritt voraus zu sein. So konnte das Unternehmen relevante Kundeninformationen bereits mit seinen Klienten teilen, bevor die indische Wertpapieraufsicht SEBI im Jahr 2008 die „Know Your Customer“-Vorschriften (KYC) einführte.

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Wettbewerbsvorteil in einem Duopol

Bei FSSA Investment Managers achten wir auf Unternehmen mit starken Managementteams und hochwertigen Geschäftsmodellen, die defensive Eigenschaften aufweisen. Besonders interessant sind aus unserer Sicht Unternehmen mit führender Marktposition im Heimatmarkt und Rückenwind durch langfristige strukturelle Nachfrage. CAMS erfüllt nach unserer Einschätzung diese Kriterien.

Indiens RTA-Branche ist inzwischen ein Duopol: CAMS hält 68 Prozent des von Investmentfonds verwalteten Vermögens (AuM) und liegt damit vor seinem Hauptkonkurrenten KFin mit 32 Prozent. Damit ist das Unternehmen gut positioniert, um von einer steigenden Marktdurchdringung von Investmentfonds und weiter wachsenden Zuflüssen zu profitieren.

CAMS erzielt den Großteil seiner Gebühren auf Basis des von seinen Investmentfonds-Kunden verwalteten Vermögens. Für Anleger in CAMS eröffnet dies die Möglichkeit, am strukturellen Wachstum des indischen Investmentfondsmarkts zu partizipieren, während das Preismodell einen gewissen Puffer gegenüber der natürlichen Volatilität der Mittelzuflüsse bietet.

Unsere Überzeugung hinsichtlich des Unternehmens stützt sich zudem auf seinen Wettbewerbsvorteil. Entscheidend sind vor allem die Wechselkosten: Weil CAMS tief in die Abläufe seiner Kunden eingebunden ist, ginge ein Anbieterwechsel mit erheblichen Migrationskosten einher.

Hinzu kommt die Regulierung. Anders als in anderen Märkten schreibt die indische Anlageregulierungsbehörde SEBI vor, dass Anlegerdaten von Vermögensverwaltern separat bei einem RTA und nicht bei einer Bank geführt werden müssen. Das dürfte die Nachfrage nach den Dienstleistungen von CAMS stützen.

Eine konservative Unternehmenskultur

Trotz seiner marktführenden Stellung sehen wir keine Anzeichen von Selbstzufriedenheit. CAMS verfolgt eine disziplinierte Kapitalallokation und diversifiziert schrittweise in Bereiche, die an das Kerngeschäft mit RTA-Diensten für Aktienfonds angrenzen. Dazu bietet das Unternehmen vergleichbare Dienstleistungen für Versicherer, Anbieter alternativer Anlagen und Wertpapierhäuser an. Außerdem hat CAMS die Zahlungsplattform CAMSPay eingeführt.

Wir sind zuversichtlich, dass die Qualität des Geschäftsmodells von CAMS und die Stärke seines Managements dem Unternehmen langfristige Widerstandsfähigkeit verleihen. CAMS hat hohe Renditen auf Vermögen (ROA) und Eigenkapital (ROE) erzielt und schüttet einen erheblichen Teil seiner Gewinne an die Aktionäre aus.

Über die Zahlen hinaus liegen die Stärken von CAMS vor allem in seinen Kundenbeziehungen und der operativen Detailarbeit. Wenn ein Anleger in Indien auf dem Smartphone eine Anlage-App öffnet und einen Investmentfonds auswählt, übernimmt CAMS im Hintergrund die Identitätsprüfung, die Zuteilung der Anteile und die Ausstellung des ersten Kontoauszugs.

Die reibungslose Abwicklung zeigt, wie zentral CAMS für die indische Marktinfrastruktur ist und welche Rolle das Unternehmen in einer Wachstumsgeschichte spielt, die noch am Anfang steht.