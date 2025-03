Vom Markt partizipieren – ohne illusorische Prognosen

Da die großen, liquiden Märkte weitgehend informationseffizient sind, verzichtet Empureon auf illusorische Prognosen, um auf deren Basis Anlageempfehlungen zu treffen. Es ist kaum noch möglich, langfristig eine stabile Überrendite durch Informationsvorsprung – Alpha – zu generieren. Stattdessen fokussieren sie sich darauf, bestimmte Risikoprämien zu vereinnahmen.

Die Empureon-Strategien haben im Kern eine nachgewiesene Renditequelle: die Volatilitätsprämie. Dabei bildet das Verkaufen von Put-Optionen auf Aktienindizes die Grundlage der Prämienvereinnahmung. Die Empureon-Fonds versichern somit Aktienmarktrisiken anderer Investoren und erhalten als Ausgleich für diese asymmetrische Risikoübernahme eine attraktive Prämie.

Risikobewusste Prämienvereinnahmung statt Alpha-Jagd

Der Kern des Ansatzes liegt im Risikomanagement. Insbesondere Extremwert-Risiken werden konsequent und dauerhaft abgesichert, ohne dabei von Timing-Entscheidungen abhängig zu sein. Dies ist vor allem bei Volatilitätsstrategien aufgrund ihrer Asymmetrie elementar. Die zu vereinnahmenden Prämien sind zwar sehr attraktiv, aber es können beim Eintritt beziehungsweise bei der Realisierung eines Versicherungsrisikos, gleichbedeutend mit einem stark fallenden Aktienmarkt, auch schnell Verluste entstehen.

Hier ist das Empureon Team einer der Vorreiter im Bereich der Volatilitätsfonds. Die Erfahrung der Teammitglieder reicht bis zu zwölf Jahre oder mehr zurück. Anders als neuere Strategien, die vor allem in stabilen Marktphasen entwickelt wurden und Fonds mit weniger ausgereiftem Set-up und Risikomanagement, hat das Empureon Team zahlreiche Marktphasen, darunter auch den Corona-Crash, bewältigt und die Funktionsfähigkeit des Ansatzes zeigen können.

Eben diesen wendet Empureon in verschiedenen Einsatzgebieten und Vehikeln an: als reine Prämienstrategie, als Zusatzertragsquelle oder auch als Overlay für komplexe Portfolios.

So hat der Empureon Volatility One Fund das Ziel, durch die risikokontrollierte Vereinnahmung der Volatilitätsprämie möglichst stetige Renditen zu generieren. Der Empureon US Equity Fund ist darauf ausgerichtet, durch den Einsatz der Volatilitätsprämie einen möglichst stetigen Mehrertrag gegenüber dem S&P 500 zu erwirtschaften.

Als Neuheit bietet die spezialisierte Investmentboutique ab März 2025 Investoren zusätzlich die Möglichkeit, den erprobten Ansatz im Bereich der europäischen Aktien zu erhalten.

