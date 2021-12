Investmentboutique Newton IM mit neuer Management-Struktur

Curt Custard ist neuer Chief Investment Officer (CIO) bei Newton Investment Management (Newton IM)

Das Management-Team von Newton IM wird künftig unter anderem einen Investment-Chef haben. Auf diese neu geschaffene Position wurde Curt Custard berufen, der seine Tätigkeit in der kommenden Woche aufnehmen wird.

Custard kommt von UBS Asset Management, wo er als Group Managing Director und Head of Investment Solutions in London und Chicago tätig war. Zuvor war er Head of Multi-Asset bei Schroders Investment Management.

In seiner neuen Funktion bei Newton IM soll Custard alle Aspekte des Investmentprozesses beaufsichtigen und die Verbindung zwischen dem Investment- und dem Handelsbereich des Geschäfts verstärken.