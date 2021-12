Für den Verwaltungsrat Investmentboutique Vates holt bekannten Vertriebsprofi

Die Frankfurter Investmentboutique Vates Invest hat einen in Branche bekannten Vertriebs-Spezialisten für sich gewinnen können: Thomas Hammer wechselt in den Verwaltungsrat des Unternehmens. Dort soll er die Geschäftsführung mit Benjamin Bente an der Spitze beratend unterstützen.

Hammer hat sich von seiner Vertriebstätigkeit mittlerweile weitgehend zurückgezogen. Seit September 2020 lehrt er stattdessen als Lehrbeauftragter an den Business Schools ISM International School of Management sowie IUBH International University, Fächer: Internationales Management und Asset- und Investment Management. Daneben engagiert er sich nach Angaben von Vates im Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland (BÖB) für finanzielle und ökonomische Bildung an deutschen Schulen.

Im Rahmen seiner Vertriebskarriere war Hammer zuletzt als Vertriebsdirektor für den britischen Asset Manager Jupiter tätig gewesen. Zuvor hatte er auch bei Allianz Global Investor, Carmignac und Mainfirst Asset Management mitgewirkt.