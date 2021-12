INVESTMENTFONDS-TRENDS 2020 „Renaissance der Value-Aktien“

Karolyn Krekic und Matthias Mohr, Leiter Finanzintermediäre bei der Capital Group

„Die starke Nachfrage nach Multi-Asset-Portfolios dürfte anhalten. Für Anleger, die bei niedrigen Renditen und der Aussicht auf eine höhere Volatilität der Finanzmärkte Kapital aufbauen oder Erträge erwirtschaften wollen, können diese Strategien geeignete Lösungen bieten.

Der steigende Wohlstand der Mittelschicht in den Schwellenländern hat die Nachfrage nach einer Reihe von Gütern und Dienstleistungen wie Bank-, Versicherungs- und Gesundheitsdienstleistungen sowie Medikamenten und globalen Reisen erhöht. In Anbetracht des Wachstums der Schwellenländer dürften sich die Finanzmärkte langfristig weiterentwickeln und die Risikoprämien sinken, während sich dies auf die realen Wechselkurse positiv auswirkt. Diese Trends sollten sowohl die Aktien- als auch die Anleihenmärkte in den Schwellenländern befördern.“