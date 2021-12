Investmentfonds vom Finanzprofessor

Martin Weber übernimmt das Management eines eigenen Investmentfonds. Der Professor am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim ist Autor des Anleger-Ratgebers „Genial einfach investieren“. „In empirischen Forschungsprojekten haben wir eine optimierte Vermögensanlagestrategie konzipiert, die auf den Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe basiert“, erklärt Weber.Zusammen mit einer führenden deutschen Fondsgesellschaft ist diese Strategie in einem Rendite-Risiko-optimierten Fonds umgesetzt worden“, so der Finanzexperte weiter. „Der Fonds erfüllt die Kriterien, die wir an eine breite Basisinvestition stellen würden.“ Weitere Details zu dem neuen Produkt wollte Weber auf Anfrage von DAS INVESTMENT.com derzeit noch nicht mitteilen.