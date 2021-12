Investmentgesellschaft kauft Hedgefonds-Anbieter Aberdeen übernimmt Arden Asset Management

Der Vermögensverwalter Aberdeen, Emerging-Markets-Spezialist aus Schottland, vergrößert sich erneut: Aberdeen hat den New Yorker Hedgefonds-Betreiber Arden gekauft.Der jetzt aufgekaufte Anbieter Arden ist seit 20 Jahren im Hedgefonds-Geschäft aktiv. Die langjährige Expertise auf diesem Gebiet möchte sich Aberdeen zunutze machen: Die Risiko-Rendite-Profile von Hedgefonds seien Mainstream-Strategien und traditionellem Asset Management überlegen und daher interessant für institutionelle Anleger, kommentierte Aberdeen-Chef Martin Gilbert die Übernahme. Zu Ardens Kunden zählen private und staatliche Versorgungswerke sowie Staatsfonds.Nach dem jüngsten Zukauf verwaltet Aberdeen ein Vermögen von 11 Milliarden US-Dollar in Hedgefonds und beschäftigt in diesem Sektor mehr als 30 Anlageprofis. Erst im Mai hatte die schottische Investmentgesellschaft den auf Private Equity spezialisierten Vermögensverwalter Flag Capital Management übernommen