Die alternde Weltbevölkerung wird weithin als wachsende Belastung für die globalen Gesundheitssysteme angesehen. Das stimmt zwar, aber eine weitere, vermeidbarere Bedrohung für die Ressourcen des Gesundheitswesens ergibt sich aus der Wahl des Lebensstils. Steigende Adipositasraten tragen zu chronischen Gesundheitsproblemen bei, untergraben den Fortschritt bei der Lebenserwartung, verringern die Lebensqualität und belasten die Gesundheitsversorgung zusätzlich. Laut dem Diabetes-Atlas der International Diabetes Federation leben heute bereits 537 Millionen Menschen mit Diabetes, aber diese Zahl wird bis 2045 voraussichtlich 700 Millionen erreichen.

Ungeachtet der klar erkennbaren sozialen und finanziellen Belastungen, die mit einer schlechten körperlichen Gesundheit einhergehen, ergreifen viele Regierungen unzureichende Maßnahmen, um gegen ungesunde Lebensweisen vorzugehen. Die politischen Versäumnisse bieten eine Chance für Innovationen im Gesundheitswesen.

Ein Bereich, der die Aufmerksamkeit der Medien und des Marktes gleichermaßen auf sich gezogen hat, war die Entwicklung von Medikamenten gegen Fettleibigkeit. Sie unterdrücken den Appetit und können dazu beitragen, ungesunde Essgewohnheiten dauerhaft zu verändern. Diese Glucagon-ähnlichen Peptid-1 (GLP-1)-Medikamente bieten eine Reihe weiterer Vorteile, die über die Gewichtsabnahme hinausgehen, indem sie die Anzahl schwerwiegender kardiovaskulärer Ereignisse wie Schlaganfälle und Herzinfarkte begrenzen, die Inzidenz von Diabetes verringern und den Blutdruck senken.

Welche Innovationen im Gesundheitswesen Anleger im Blick haben sollten

Innovationen im Gesundheitswesen eröffnen nicht nur neue Märkte, sondern disruptieren auch etablierte Märkte, indem sie alternative Behandlungsmethoden entwickeln, die Patientenergebnisse verbessern und die Art und Weise, wie die Gesundheitsversorgung erbracht wird, verändern.

Die sinkenden Kosten für die Entschlüsselung des Genoms etwa ermöglichen ein besseres Verständnis der Krankheitsbiologie und verbessern die Genauigkeit medizinischer Behandlungen. Mukoviszidose ist eine chronische, genetische Erkrankung, die eine Schleimbildung in den Atemwegen und im Magen-Darm-Trakt verursacht, die unbehandelt zum vorzeitigen Tod führen kann. Neue Entdeckungen der Genkodierung haben zur Entwicklung von Medikamenten geführt, um die zugrunde liegende Ursache von Mukoviszidose zu behandeln und dadurch die Lungenfunktion zu verbessern und Exazerbationen, also die deutliche Verschlimmerung der Symptome der bereits bestehenden chronischen Erkrankung, zu reduzieren. Erste Tests deuten auf eine deutliche Verbesserung der Lebenserwartung hin.

Die Verabreichung neuartiger Medikamente verändert auch die Krebsbehandlung. Durch die Entwicklung und Vermarktung der T-Zell-Empfangstherapie (TCR) hat die Biotechnologie beispielsweise eine Lösung entwickelt, um intrazelluläre Krebsziele zu erschließen und das körpereigene Immunsystem zur Abtötung von Krebszellen zu nutzen.

Robotertechnologien für die minimalinvasive Chirurgie ermöglichen die Standardisierung von Operationsergebnissen für eine Vielzahl von Ärzten und bieten gleichzeitig das Potenzial für verbesserte Langzeitergebnisse durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Datenanalyse. Im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie besteht bei traditionellen Verfahren ein erhebliches Potenzial für unterschiedliche Behandlungsergebnisse zwischen einzelnen Chirurgen, verbunden mit dem Risiko, benachbarte Nerven zu verletzen. Digitale Techniken ermöglichen hingegen eine qualitativ hochwertige, strahlungsarme präoperative Ganzkörperbildgebung, eine perioperative Nervenüberwachung in Echtzeit und eine robotergestützte Implantatinsertion sowie eine postoperative Bildgebung zur Bewertung der resultierenden Ausrichtung.

Nach der Pandemie blieb das Volumen medizinischer Verfahren aufgrund von Personalmangel, Finanzierungslücken und einem Übermaß an Verwaltung begrenzt. Die zunehmende Digitalisierung hat jedoch das Potenzial, die Gesundheitsinfrastruktur zum Besseren zu verändern. Technologie kann Verwaltungsprozesse rationalisieren, Behandlungsoptionen empfehlen und klinische Ergebnisse vorhersagen sowie große Datenmengen analysieren, um konsistentere Ergebnisse zu erzielen und die Pflegekosten zu senken.

Ein günstigeres Zinsumfeld und Innovationen prägen die Anlagestrategien

Während langfristige strukturelle Themen und die Anbieter – und Nutznießer – von Innovationen im Gesundheitswesen starke Wachstumstreiber für Anleger im Gesundheitswesen darstellen, hat das makroökonomische Umfeld in den vergangenen Jahren für Gegenwind gesorgt.

Die Zinssätze sind für den Sektor von Bedeutung, insbesondere für seine innovativsten Bereiche – wie Small- und Mid-Cap-Biotech- und Medtech-Unternehmen –, die besonders empfindlich auf Zinssätze reagieren, da diese den Zugang zu Kapital behindern können. Jetzt, da die Zentralbanken weltweit begonnen haben, ihre Geldpolitik zu lockern, dürfte sich für den Sektor ein positiveres Marktumfeld abzeichnen. Wenn beispielsweise die Zinsen in einem Szenario mit weicher Landung sinken – was derzeit von den meisten Wirtschaftsprognostikern vorhergesagt wird –, könnten sich innovative Gesundheitssektoren auszeichnen. Doch selbst in einem wirtschaftlichen Abschwung könnte die defensive Natur der Branche, die die Unelastizität der Nachfrage nach Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen widerspiegelt, dazu beitragen, dass sie den breiten Markt übertrifft. Dennoch bleibt das Risiko einer Stagflation aufgrund einer anhaltenden Inflation oder unerwarteter Ereignisse eine Bedrohung. Anleger müssen die Inflations- und Zinsdynamik berücksichtigen, um das Potenzial des Gesundheitswesens für hohe Renditen optimal zu nutzen.

Mit Blick auf die Zukunft sind weitere Perioden makroökonomischer Dominanz zu erwarten, aber ihre Auswirkungen scheinen nachzulassen. Umgekehrt beginnen spezifische Faktoren – wie die Fundamentaldaten der Unternehmen und die sich verändernde politische Landschaft – einen größeren Einfluss auf die Marktbewegungen zu haben. Trotz dieses unsicheren Umfelds bleiben die Sektorbewertungen im Vergleich zum Gesamtmarkt attraktiv.

Chancen für Anleger in einer Branche im Wandel

Die Gesundheitsbranche befindet sich wahrscheinlich an einem Wendepunkt, doch die rasche Integration neuer Innovationen bietet die Chance, weltweit bessere Gesundheitsergebnisse zu erreichen.

Bei BNP Paribas Asset Management sehen wir das Interesse der Anleger an Innovationen im Gesundheitswesen als eine große Chance. Unser erfahrenes Team ist bestrebt, die Gesundheitsunternehmen zu identifizieren, die diese Innovationen vorantreiben oder davon profitieren, und diejenigen, die klinisch ungedeckte medizinische Bedürfnisse adressieren und gleichzeitig zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden.

In einer sich verändernden Welt wird es Gewinner und Verlierer geben. Durch die Kombination mehrerer Perspektiven zielt unsere Strategie für Innovatoren im Gesundheitswesen darauf ab, Unternehmen zu finden, die transformative Lösungen anbieten und gleichzeitig langfristige, nachhaltige Renditen für unsere Kunden erzielen.