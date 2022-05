Aktien-Tipp vom Vermögensverwalter Biss in den sauren Apfel – Investments in Apple sind mit Vorsicht zu genießen

Angesichts neuerlicher Lockdowns in China, unterbrochener Produktions- und Lieferketten sowie rasant steigender Energie- und Rohstoffpreisen ist es zuletzt an den internationalen Kapitalmärkten für Anleger sehr ungemütlich geworden. Doch auch in diesem unsicheren Marktumfeld haben im Rahmen der aktuellen Berichtssaison gleich mehrere Unternehmen vergleichsweise gute Ergebnisse vorgelegt.

Vor allem aus dem Wachstumssegment, zu denen Technologiewerte zweifelsohne zählen, haben wieder einzelne Unternehmen die in sie gesetzten Erwartungen übertroffen und für steigende Kurse gesorgt. Allen voran hat der US-amerikanische Technologie-Riese Apple, dessen Innovations- und Wachstumsstärke schon seit Jahren bei Finanz- und Aktienperformance überzeugt, mit Bekanntgabe der Quartalszahlen für eine Überraschung gesorgt und die Prognosen der Analysten übertroffen. Demnach erzielte das Unternehmen im abgelaufenen Quartal einen Gesamtumsatz in Höhe von 97,3 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 25 Milliarden Euro, was eine Steigerung um fast 6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.



Doch auch wenn das einzigartige Geschäftsmodell, das sich Apple mit seinem Mobile-Ökosystem aufgebaut hat, zu bewundern ist, stellt sich die Frage, ob das Unternehmen für wirklich jedes Quality Growth-Portfolio geeignet ist. Schließlich können in der aktuell angespannten Marktlage bestimmte Faktoren gegen eine Anlage in Apple-Aktien sprechen.

Zum einen ist das weitere Wachstum des Smartphone-Marktes mit Blick auf das Apple-iPhone im Nachgang zum Superzyklus ungewiss. Gleiches gilt auch für die Einführung neuer Dienstleistungen sowie regulatorischer Risiken für das aktuelle App-Store-Modell. Doch auch unsichere Wachstumsprognosen bei möglichen neuen Produktmärkten abseits des Smartphones wie auch die wenig überzeugende Bewertung von Apple angesichts der Wachstumsaussichten und Risikofaktoren spielen bei der Beurteilung des Unternehmens eine zentrale Rolle.

Kann das Wachstum des Iphones sich nach einem Superzyklus behaupten?

Apple hat den Smartphone-Markt vor 15 Jahren mit dem ersten iPhone revolutioniert. Das Logo mit dem Apfel ist seitdem auf der ganzen Welt bekannt. So ist das Iphone heute mit einem Kundenstamm von über einer Milliarde Nutzern eines der verbreitetsten privat genutzten Technologiegeräte.