Gute Rendite mit sauberem Gewissen Investments in Erneuerbare: Bremsklotz aus der Politik?

Anreize sind ein wesentlicher Teil einer funktionierenden Marktwirtschaft. Wo eine starke Nachfrage auf eine hohe Knappheit trifft, ergeben sich für Produzenten des knappen Guts oft überdurchschnittliche Gewinnmöglichkeiten. Dies wiederum zieht Investoren an. Durch die Angebotsausweitung wird das Gut weniger knapp, die Nachfrage kann besser bedient werden und die Kosten für Kunden sinken. So weit, so rational.

Um uns von russischem Gas und anderen fossilen Energieträgern unabhängig zu machen, die Energieknappheit zu lindern und unsere Energieversorgung langfristig auf ein klimafreundliches Fundament zu stellen, brauchen wir aktuell vor allem eines: den massiven Ausbau erneuerbarer Energien und auch Energiespeicher. Und das flächendeckend in Europa, über unterschiedliche Technologien hinweg. Ein transkontinentales Infrastrukturnetz, das die natürlichen Ressourcen Wasser, Wind und Sonne in der jeweiligen Region optimal „einfängt“ und die daraus resultierende Energie effizient verteilt und nutzbar macht. Das ist meine Vision.

„Wumms“ gegen grünen Strom?

Angelockt von guten Renditen mit sauberem Gewissen stehen Investoren zur Finanzierung der Energiewende bereit. Und genau das möchte eigentlich auch die Politik – Geldströme hin zu nachhaltigen Investitionen lenken. Stichwort Impact Investing. Ein Anschub, der auch den Stromkunden zugutekommt. Denn je schneller das Angebot an verfügbarer erneuerbarer Energie wächst, desto schneller sinken auch die Preise auf dem Markt.

Richtet sich der Strompreis aktuell entsprechend des sogenannten Merit-Order-Effekts an den teuren Gaspreisen aus, führt eine stetige Erhöhung der Produktion des deutlich günstigeren grünen Stroms auf Sicht zu sinkenden Preisen für krisengeplagte Haushalte – und dies im wahrsten Sinne des Wortes ökonomisch und ökologisch nachhaltig. Und nicht auf Pump durch den Staat auf Kosten zukünftiger Generationen.

Umso fragwürdiger also, dass die Politik in Form von Maßnahmen, wie einem Energiepreisdeckel oder einer Übergewinnsteuer, in diese Dynamik eingreift und Anreize für grüne Stromproduzenten abbaut. Dies sind Fesseln für die Energiewende in einem Land, das nicht nur bei seinem Windkraftausbau massiv hinterherhinkt. Müssen ESG-Investoren also um die Performance fürchten?

Kein Einbruch – PPAs sei Dank

So diskutabel die politischen Entscheidungen hinsichtlich möglicher Sondersteuern für die Energiewende generell sind, so differenziert muss die Lage für Investoren betrachtet werden: Das Zauberwort hört auf den Namen Power Purchase Agreements (PPA). Das sind langfristige Stromabnahmeverträge, die viele Produzenten erneuerbarer Energie meist über mehrere Jahre zu einem fixen Preis mit großen Stromverbrauchern abschließen. Gerade für Unternehmen sind diese essenziell, da sie angesichts der extremen Volatilität nach planbaren und erschwinglichen Energiepreisen durch fixe Abnahmeverträge lechzen. Ein Instrument also, das alle Parteien langfristig planen lässt und Investoren vor großen Schwankungen nach oben und unten bewahrt.

Der Vorstoß der EU-Kommission zielt darauf ab, den Strompreis auf 180 Euro pro Megawattstunde zu „deckeln“. Gut zu wissen: Bei vielen Produzenten, wie auch bei unserem Pangaea Life Fonds Blue Energy, liegen die über PPAs vereinbarten Preise ohnehin langfristig unter diesem Schwellenwert. Somit haben Anleger, was den Großteil der über diese Lieferverträge abgedeckten Energiemenge betrifft, keinerlei Einbußen ihrer Rendite zu befürchten.

Im Gegenteil: Was unseren Erneuerbare-Energie-Fonds Blue Energy betrifft, besteht zwischen aktuellem Durchschnitt der PPAs und möglicher Obergrenze noch ein beträchtlicher Puffer. Da sich PPAs und deren Preiskalkulation bei Neuabschlüssen natürlich auch am aktuellen Strompreis orientieren, ist sogar eine Steigerung der langfristig erzielten Einnahmen nicht unrealistisch. Aktuell bei 10,5 Prozent jährlicher Durchschnittsrendite seit Auflage (Stand: 30.09.2022) bieten wir dank des hohen Anteils langfristiger Abnahmeverträge auch in Zukunft eine ebenso beständige wie attraktive Wertentwicklung.

Langfristig stabile Renditen

Etwas anders ist die Lage beim Anteil an Energie, der in einem Fonds nicht über PPAs abgedeckt ist, sondern variabel und tagesaktuell an den regionalen Strombörsen gehandelt wird. Hier sorgen die massiv gestiegenen Energiepreise derzeit für einen Rendite-Boost, den auch viele Investoren in den letzten Monaten verzeichnen konnten.

Auch wenn sich die Energiepreise mittel- und wohl auch langfristig auf einem höheren Niveau als vor dem Ukraine-Krieg einpendeln werden, gehe ich jedoch fest davon aus, dass extreme Ausschläge des Preises nach oben temporär sind. Im Sinne der Menschen, der Industrie und dem Wohlstand in unserem Lande, halte ich dies nicht nur für wahrscheinlich, sondern auch für wünschenswert.

Und die Investoren? Die müssen sich – ob mit oder ohne Energiepreisdeckel – zwar darauf einstellen, dass jüngste Übertreibungen nach oben mittelfristig der Vergangenheit angehören. Andererseits versprechen ein generell höheres Energiepreisniveau und sukzessive steigende, über PPAs erzielte und langfristig abgesicherte Einnahmen, weiterhin unter allen Assetklassen überdurchschnittlich gute Renditeaussichten. Renditeaussichten, die angesichts der Mammutaufgabe des Umbaus der europäischen Energieversorgung auf Jahrzehnte glänzend bleiben dürften. Und vergessen wir eines nicht – ein Wachstumsende der Energienachfrage ist mittelfristig nicht in Sicht.

