Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement 21.06.2019 Lesedauer: 1 Minute

Investmenttalk aus der Kaffeeküche Droht Google und Co. die Zerschlagung?

Die Big Techs und ihre Monopolmacht stehen auch in den USA in der Kritik, und bei den Notenbanken zeichnet sich eine Kehrtwende in der Zinspolitik ab. Im Podcast werfen die Fondsmanager von Eyb & Wallwitz einen genaueren Blick auf diese Entwicklungen und ihre möglichen Konsequenzen.