Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement 20.09.2018 Lesedauer: 1 Minute

Investmenttalk aus der Kaffeeküche Schwellenländer in Not – wie steht es um Argentinien und die Türkei?

Europa und die westliche Welt verschonten Anleger zuletzt mit makroökonomischen Überraschungen. Anders sieht es in einigen Schwellenländern aus. In ihrem Podcast erläutern die Experten von Eyb & Wallwitz, wie die Situation in Argentinien und der Türkei zu bewerten ist und welche Folgen der Handelskrieg zwischen den USA und China für diese Region haben könnte.