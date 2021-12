Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement 13.05.2019 Lesedauer: 1 Minute

Investmenttalk aus der Kaffeeküche „Sell in May and go away“ - auch 2019?

Nach den Kurseinbrüchen Ende 2018 verlief das erste Quartal 2019 positiv. Was kann an guten Nachrichten noch kommen, damit der Markt noch weiter steigt? Die Fondsmanager von Eyb & Wallwitz diskutieren, ob Anleger der alten Börsenweisheit „Sell in May and go away“ folgen oder erstmal abwarten sollten.