Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement 16.10.2018 Lesedauer: 1 Minute

Investmenttalk aus der Kaffeeküche „Warum die Fed nicht wahnsinnig ist“

Die Börsen sind in den letzten Tagen unter die Räder gekommen. Der US-Präsident Donald Trump sieht die Schuld bei der US-Notenbank. Ob die Geldpolitik tatsächlich den heftigen Kursrückgang am Aktienmarkt ausgelöst hat, hinterfragen die Fondsmanager von Eyb & Wallwitz in ihrem Podcast.