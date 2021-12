Investmenttipps von Carmignac: USA, Schwellenländer und Gold

Der Inflationsdruck, dem die Schwellenländer aufgrund ihres starken Wachstums ausgesetzt sind, stellt nach Ansicht von Carmignac-Investmentprofis keine ernsthafte Gefahr dar. Denn die Regierungen reagierten geschickt auf die auftretenden Spannungen. So hätten chinesische Behörden, die vor einer Leitzinserhöhung zurückschrecken, den Reservesatz der Banken um 100 Basispunkte erhöht, konkrete Maßnahmen gegen die Immobilienspekulation umgesetzt und eine Einschränkung der Kreditvergabe im Privatsektor um 40 Prozent beschlossen. „Diese Maßnahmen Chinas werden in naher Zukunft wahrscheinlich noch verstärkt werden, ohne dass eine Anhebung der Leitzinsen ausgeschlossen werden kann“, so die Experten. Auch eine Aufwertung des Yuan zur Bekämpfung des Inflationsrisikos könne nicht ausgeschlossen werden.„Die Verbesserung des Lebensstandards in den Schwellenländern bleibt das wichtigste Thema in unserem gesamten Fondsmanagement“, so die Carmignac-Manager. Im Carmignac Investissement haben sie die Titelallokation in diesem Thema von 24,3 Prozent auf 27,6 Prozent des Fondsvermögens erhöht. Zudem nutzten sie die durch die vorübergehende Schwäche des chinesischen Marktes entstandenen Chancen und stockten alle vorhandenen chinesischen Titel auf.Auch der Anteil der US-Titel – insbesondere der amerikanischen Banken-Aktien – wurde ausgebaut. „Dank der deutlichen Verbesserung der Geschäftsaktivitäten insgesamt können sich die amerikanischen Banken den bevorstehenden Verlusten im Gewerbeimmobilienbereich stellen und gleichzeitig ihre Ertragslage weiter stärken. Diese wird von den Märkten aufgrund ihrer Befürchtungen im Zusammenhang mit den Bankenregulierungsplänen deutlich unterbewertet“, so Carmignac.Der Anteil der Goldproduzententitel wurde ebenfalls deutlich erhöht. „Die vorhersehbare Verschärfung der Staatsschuldenkrise begünstigt die Erholung von Gold“, so die Fondsmanager.Im Carmignac Patrimoine stieg der Anteil der Unternehmensanleihen leicht von 30 Prozent auf 36 Prozent. Wie auch bei den Aktien bevorzugen die Fondsmanager dabei Papiere von Unternehmen, die in den Schwellenländern und den USA tätig sind. „Wir erwarten, dass wir erneut von der Aufwertung des US-Dollar, aber auch von den gesunden Fundamentaldaten der US-Unternehmen profitieren: Ende März 2010 meldeten die US-Unternehmen des Börsenindex S&P 500 ein Liquiditätspositionen von 831 Milliarden Dollar und damit einen neuen historischen Höchststand“, so die Manager.Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die hauptsächlich auf Dollar oder Euro lauten, profitieren laut Carmignac häufig von einem besseren Schutz wie zum Beispiel der Erhöhung der Kupons bei Rating-Herabstufungen, höheren Renditen und einem günstigen makroökonomischen Umfeld. Die größte Position des Carmignac Patrimoine (24 Prozent des Vermögens) bilden zwar nach wie vor die erstklassigen europäischen Unternehmen. Allerdings dürfte deren Gewicht weiterhin schrittweise abgebaut werden.