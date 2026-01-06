Frank Thelen setzt auf ein neues Format: Seine Boutique Teq Capital kündigt den ersten ETF an. Damit könnte der Seriengründer eine neue Anlegergruppe erschließen.

Das sind die 25 besten ETFs des Jahres – und es sind nicht nur Gold-Fonds

Der Seriengründer Frank Thelen wagt sich erstmals in den ETF-Markt. Seine Bonner Fondsboutique Teq Capital hat einen Aktien-ETF angekündigt, der in Luxemburg aufgelegt wird. Das meldet „ETF Stream“ exklusiv. Der 1st IQ SICAV – Teq – General Artificial Intelligence ETF soll sich vor allem an Privatanleger richten.

Durchwachsene Bilanz bei aktiven Fonds

Bisher betreibt Teq Capital drei aktiv gemanagte Publikumsfonds mit einem Gesamtvolumen von rund 80 Millionen Euro. Das wichtigste Produkt ist der Teq – Disruptive Technologies Fonds (ISIN: DE000DNA10X3). Er verwaltet ein Vermögen von 66 Millionen Euro, wovon 57 Millionen Euro auf Retail-Anteilsklassen entfallen.

Die Entwicklung des Flaggschiff-Fonds verläuft uneinheitlich: Wer im September 2021 zum Start eingestiegen ist, liegt heute noch immer etwa 16 Prozent im Minus. Über drei Jahre gerechnet steht allerdings ein Plus von rund 87 Prozent zu Buche (Daten per 2. Januar 2026).

Kommer-ETF als Vorbild?

Ein prominentes Beispiel für einen erfolgreichen ETF, der an einen bekannten Namen geknüpft ist, liefert Gerd Kommer: Sein ETF knackte innerhalb von zwei Jahren die Milliarden-Dollar-Marke. Ob Thelen bei deutschen Privatanlegern auf ein ähnliches Vertrauen stößt, muss sich erst zeigen.

Parallel zum ETF-Projekt hat Thelen kürzlich eine Kooperation mit Michael Geke gestartet. Der CEO des Fintechs Quantmade entwickelt zusammen mit Thelen und der UBS unter dem Namen Quant42 Zertifikate, die auf Künstlicher Intelligenz basieren.