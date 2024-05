Ob und wann bei der Kompass Group wieder Ruhe einkehren wird, steht in den Sternen. Eine Frage ist, ob die abberufenen Vorstände um Gründer Matthias Schmidt ihr altes Geschäft in der neuen Kompass Group Deutschland AG auch nach einer juristischen Klärung im Streit mit dem Aufsichtsrat fortsetzen können. Derzeit scheinen die Geschäfte zu laufen. Vergangene Woche wurde ein Bestandskauf und der Zugewinn von 1.000 Neukunden vermeldet.

Geschäftsalltag statt Krise – an dieser Darstellung versucht sich auch Schmidt dieser Tage wiederholt in den sozialen Medien. Neben einigen kryptischen Posts präsentierte er unlängst bei Facebook seine persönliche Geschichte („Mit 20 Jahren waren Frauen, Party und Drogen mein Fokus“) und die seines Unternehmens als Erfolgsstory: „Mit 32 Jahren war ich CEO der Kompass Group AG, einem der am schnellsten wachsenden Finanzdienstleister Deutschlands.“

Irritationen rufen derweil auch die Aussagen des Aufsichtsrats zum Thema operatives Geschäft hervor. So reklamierte dessen Vorsitzender Hans-Gerd Coenen für die Kompass Group AG den Fortbestand desselbigen und gab an, dass relevante bilanzielle Posten nicht auf die Kompass Group Deutschland übertragen worden seien. Doch erklärte er dabei bis heute trotz Nachfragen nicht, wie dieses operative Geschäft konkret aussieht. Mittlerweile ist klar, dass am einzig physisch existierenden Firmenstandort in Karlsruhe weiterhin nur die alten Vorstände um Schmidt und die bisherigen Mitarbeiter tätig sind.

Angesichts der aktuellen Situation um die Kompass Group, zu der Schmidt in den Postings kein Wort verliert, wirkt dieses Selbstbewusstsein und Geltungsbedürfnis auf viele in der Branche befremdlich, wie DAS INVESTMENT aus Hintergrundgesprächen weiß.

Dennoch scheint unklar, ob die Beschäftigten im Falle einer juristischen Niederlage ihrer bisherigen Chefs unter einem neuen Vorstand weitermachen würden. Bisher präsentierte der Aufsichtsrat lediglich einen neuen Vorstand, den 25-jährigen Nicos Pohland, der nach Recherchen von DAS INVESTMENT in der Immobilienbranche in diesem Jahr in mehreren Unternehmen Gesellschafter wurde und dem Umfeld des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats U. zuzurechnen ist. Der noch als Vorstand genannte Sandro Scheffler soll zur Kompass Group Deutschland wechseln, wie es von deren Seite heißt. Eine Vereinbarung sei dazu Anfang Mai geschlossen worden.

Aufsichtsrat bleibt Antworten schuldig

Für den Aufsichtsrat scheint derweil die juristische Klärung Vorrang zu haben. Für Coenen liegt mit der Gründung der Kompass Group Deutschland ein Wettbewerbsverstoß vor. Doch zu womöglich auslösenden Geschehnissen vor der Neugründung und Eskalation Mitte April will er sich nicht äußern. Coenen verweist unter anderem auf seine Unkenntnis über den aus Vorstandssicht maßgeblichen Untersuchungsbericht der Rechtsanwaltskanzlei Dierlamm. Dieser hatte dargestellt, warum Schmidt und seine Mitstreiter sich unbedingt von U. und dessen Unternehmen Deutsche Treuwert Wealth Management (DTW), das Mitgesellschafter der Kompass Group ist, trennen wollten.

Coenen nennt den Bericht den Versuch der Vorstände, durch „die Inszenierung des Themas Reputationsrisiko“ über eigenes Fehlverhalten hinwegzutäuschen. Doch benennt er dieses Fehlverhalten konkret nicht. Die durch Pressemitteilungen bekannten Vorwürfe des Aufsichtsrats beziehen sich sämtlich auf die Neugründung des Unternehmens. Die Compliance-Untersuchung wurde aber bereits Anfang des Jahres in Auftrag gegeben, also Monate vorher, und kann daher nicht als unmittelbare Reaktion der entlassenen Vorstände auf die Geschehnisse im April gewertet werden.

Coenen scheint genau dies dennoch zu versuchen, denn einen Konflikt zwischen Aufsichtsrat und Vorstand vor der Unternehmensneugründung bestreitet er: Von einem „offensichtlich“ und „seit Monaten schwelenden Streit“ sei ihm nichts bekannt, heißt es von ihm auf die Frage von DAS INVESTMENT, warum es nicht schon vor dem 18. April 2024, als die Neugründung vermeldet wurde, zur Abberufung der Vorstände gekommen sei.

Ausgestiegener Investor wird zum Kronzeugen

Dass wesentliche Inhalte des Anwaltsberichts, nämlich die medialen Vorwürfe gegen die Geschäftspraktiken des Firmennetzwerks von U. schon lange Thema des Aufsichtsrats waren und somit auch Coenen ohne Kenntnis des Berichts bekannt sein müssten, behauptet nun Mike Wlach exklusiv gegenüber DAS INVESTMENT.

Wlach ist ehemaliger Aufsichtsrat der Kompass Group und war potenzieller Investor des Unternehmens. Er ist Geschäftsführer von Skybrain, einer GmbH, die laut Handelsregister Beteiligungen an anderen Unternehmen und Immobilien sowie eigenes Vermögen verwaltet. Sich selbst bezeichnet er als „Tech & Privat Equity Investor“. Seinen eigenen Ausstieg bei Kompass begründet er explizit mit der Personalie U. und der damit verbundenen Reputationsproblematik. Die Entscheidung der Abberufung des Vorstands verstehe er bis heute nicht, sagt er.

Inhalte der Compliance-Untersuchung werden bestätigt

Nach seiner Darstellung waren die Geschehnisse rund um U. zentrales Thema bei einem Aufsichtsratstreffen im Dezember 2023. Dass es stattgefunden hat, bestätigt die Anwältin von U. indirekt durch eine Antwort auf die Frage nach dessen Teilnahme. Bei dem Treffen sei U. „bis auf die Abstimmung zur Vertrauensfrage“ die ganze Zeit anwesend gewesen.

Wlach bestreitet dies vehement.

Ihn habe besonders irritiert, dass U. selbst das Protokoll geführt habe, obwohl er nach seiner Darstellung nur die Hälfte der Zeit anwesend war. Er kritisiert auch, dass er ein Protokoll zu der Sitzung erst zwei Monate später erhalten habe.

Wlach bestätigt die Darstellung der Untersuchung, nach der sich U. ausführlich zu den in Medienberichten gegen ihn und sein Firmennetzwerk erhobenen Vorwürfen eingelassen habe. U. habe diese sämtlich zurückgewiesen. Wlach beschreibt die Veranstaltung als „Rechtfertigungs-Show“, die mit einer normalen Aufsichtsratssitzung, wie er sie kenne, nichts zu tun gehabt hätte. „Es wurden keine Zahlen vorgelegt und nicht über die Weiterentwicklung der Gesellschaft gesprochen“, sagt er. Eine Weiterentwicklung der Kompass Group, bei der Wlach eine wesentliche Rolle spielen sollte.

Termsheet zum Investment bereits im September 2023 vereinbart

Ursprünglich war ein Investment von Skybrain im Rahmen einer Finanzierungsrunde in das Insurtech geplant. Die konkrete Ausgestaltung der beabsichtigten vertraglichen Verhältnisse wurden in einem sogenannten „Termsheet“ am 4. September 2023 fixiert. Dabei handelt es sich um eine unverbindliche Vereinbarung, die die Grundbedingungen einer Investition aufzeigt. Unbekannt ist, in welcher Höhe Wlach investieren wollte.

Vorwürfe um Beeinflussung

Als designierter Kompass-Investor stand Wlach im Dezember 2023 plötzlich selbst im Fokus des genannten Aufsichtsratstreffens. Zu den Geschehnissen erhebt der Compliance-Bericht schwere Vorwürfe in Richtung der Aufsichtsräte Coenen und U. So heißt es dort: „Herr U. und Herr Coenen hätten versucht, den potenziellen Seed Investor, Herrn Wlach, vom Vorliegen wirtschaftlicher Probleme innerhalb der Gruppenstruktur zu überzeugen. Mittelbar seien in diesem Kontext Aspekte wie Insolvenzverschleppung und eine hohe Überschuldung angesprochen worden.“

In der Folge habe U. angeblich versucht, Wlach zu überzeugen, sein Investment von der Auflegung eines Fonds durch die Deutsche Treuwert Wealth Management (DTW) für die Kompass Group abhängig zu machen. Dieses Verhalten des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden U. wertet die Kanzlei Dierlamm als „Überschreitung seiner Überwachungsfunktion“ und spricht von einem „Interessenkonflikt“.

Der Darstellung widerspricht die Anwältin von U. Sie schreibt: „Nein, das ist nicht korrekt.“ Coenen wiederum sagt, dass man nicht versucht habe, Wlach von einem Einstieg abzuhalten. Den konkreten Vorwurf des Compliance-Berichts betreffs der Sitzung kommentiert er so: „Diese Information ist nicht korrekt. Vielmehr haben Gespräche über eine positive Weiterentwicklung der Gesellschaft stattgefunden und zunächst zu einer vertraglichen Vereinbarung zwischen den Parteien geführt.“

„Verkaufsshow“, aber kein Druck in DTW-Fonds zu investieren

Doch bekanntlich wurde die Vereinbarung als „Termsheet“ zwei Monate vor der Sitzung beschlossen und stand mit dieser gar nicht in Zusammenhang, wie auch Wlach gegenüber DAS INVESTMENT bestätigt. Begriffe wie Insolvenzverschleppung seien nach seiner Erinnerung gefallen, auch wenn mit Matthias Bauer ein weiteres Aufsichtsratsmitglied laut Dierlmann-Bericht der Darstellung von wirtschaftlichen Problemen der Kompass Group widersprochen habe.

Wlach wiederum gibt an, dass Gespräche, in der von Coenen dargestellten Form, bei dem zweitägigen Treffen im Dezember nicht stattgefunden hätten.

Dennoch widerspricht Wlach auch in Teilen den Aussagen der Compliance-Untersuchung. U. habe zwar wie bei einer „Verkaufsshow“ für seinen Fonds in der Sitzung geworben, unter Druck sei Wlach aber nicht gesetzt worden. Es sei auch nicht angesprochen worden, sein Investment von dem DTW-Fonds abhängig zu machen. Dennoch sagt er: „Ich verspürte ein großes Interesse auf Seiten von Herrn U. und Herrn Coenen, dass in den Fonds der DTW generell investiert werden sollte.“

Auch habe es von U. im Nachgang zwei Versuche der Kontaktaufnahme gegeben. Diese ließ Wlach unerwidert. „Mir war damals (...) klar, dass es nur um weitere Versuche, mich zu überzeugen, gehen konnte, was wäre sonst der Grund gewesen, mich zu kontaktieren, wenn es keine privaten Gemeinsamkeiten gibt“, sagt er.

Ausstieg wird mit DTW-Engagement und Beteiligung von U. begründet

Entscheidend war dies am Ende ohnehin nicht. Wlach zog sich zurück. Am 6. Februar schrieb er an Schmidt, dass er sein Angebot nicht länger aufrechterhalten wolle. „Wir glauben nach wie vor an das Team und Euer Vorhaben, aber nicht im Rahmen der Kompass Group AG mit deren Gesellschafterkreis und dem bestehenden Aufsichtsrat.“

Wegen der Beteiligung der DTW sehe er keine erfolgversprechende Zukunft für die Gesellschaft. „Wir sind nicht bereit, dieses Risiko zu tragen.“ Konkret bezieht er sich dabei auf die negative Berichterstattung über die Unternehmen seines damaligen Aufsichtsratskollegen U.

Wiedereinstieg als Investor geplant

Und weiter: „Darüber hinaus glauben wir, dass in der Vergangenheit Interessenkonflikte bei der DTW in Erscheinung getreten sind, die für uns eine gemeinsame Gesellschafterstellung untragbar machen. Im Übrigen hätten wir vor allem in Euch als Team investiert – die Beteiligung der DTW setzt hier nicht das richtige Incentive und macht die Gesellschaft deutlich unattraktiver für institutionelle Investoren in der Zukunft. Falls ihr in einer anderen Gesellschafterkonstellation weiter machen solltet, sind wir sehr gerne für Gespräche offen“.

Gegenüber diesem Medium bestätigt Wlach die richtige Wiedergabe seines Schreibens und auch seinen geplanten Wiedereinstieg als Investor bei der Kompass Group Deutschland. Die verlangte andere Konstellation „haben wir in dem Setup ja jetzt“, so seine Aussage.



Wurde über das Abstimmungsverhalten die Unwahrheit gesagt?

Sein Aufsichtsratsmandat bei der Kompass Group AG hat er mittlerweile niedergelegt. Auf die dazugehörige Frage von DAS INVESTMENT, ob Wlach gegen die Abberufung der Vorstände gestimmt und nach der Abstimmung zurücktreten sei, antwortete Coenen am 29. April: „Das ist nicht korrekt, Herr Wlach hatte bereits vor der Abstimmung über die Abberufung sein Mandat niedergelegt und hat daher gar nicht an der Abstimmung teilgenommen.“ Die Abberufung der Vorstände sei einstimmig erfolgt.

Dem widerspricht jedoch Wlach und legt DAS INVESTMENT die entsprechende Nachricht an Coenen und die anderen Aufsichtsräte vom 15. April vor. Aus dieser geht hervor, das Wlach sich gegen die Abberufung aussprach. Er wolle sich an „solchen Aktionen nicht beteiligen“, wie er schrieb. In derselben Nachricht teilte er mit, dass er sein Mandat als Aufsichtsrat sofort niederlege. Die Aussagen von Coenen bezeichnet er als „glatte Unwahrheit“.