Investoren-Forum am 21. Mai Blackrock präsentiert zukunftsweisende Strategien

„Und Action! Das Drehbuch für zukunftsweisende Anlagestrategien“, unter diesem Motto stellt Blackrock sein Investoren-Forum vor. Am Donnerstag, den 21. Mai präsentiert der weltgrößte Vermögensverwalter in der Astor Film Lounge in Frankfurt verschiedene moderne Investmentansätze für jede Kundenzielgruppe.

Die Besucher erwarten Vorträge hochkarätiger Referenten wie Renten-Experte Michael Krautzberger, Kapitalmarktstratege Stephan Meschenmoser, Multi-Asset Stratege Stephen Crocombe, Rohstoff-Expertin Olivia Markham oder Compliance-Profi Michael Zammert. Die Experten erklären unter anderem, warum Cash keine Strategie ist, wo Anleger stattdessen im aktuellen Niedrigzinsumfeld Erträge finden und welche Regulierungsvorgaben sie dabei beachten müssen. Auch das Thema Risikomanagement kommt nicht zu kurz.

